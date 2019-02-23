Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился мнением о работе с Уле-Гуннаром Сульшером.

«Для меня такой руководитель рядом – это огромная помощь. Но он работал со всеми игроками, которые у него были. Вы видите, что даже защитники прибавляют, полузащитники прибавляют, команда в целом прибавляет. Мы понимаем, что можем сделать еще несколько шагов.

У него есть знание, понимание, которое вы просто принимаете от таких людей. Не только выход на поле, но и просто разговоры с ним – все это суммируется. Это был разворот. Пока мы продолжаем улучшать игру, я не вижу причин [чтобы он ушел из команды]», – сказал Рэшфорд.