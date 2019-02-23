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    Рэшфорд – о возможном уходе Сульшера: «Не вижу причин для этого, пока мы улучшаем игру»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился мнением о работе с Уле-Гуннаром Сульшером.

    «Для меня такой руководитель рядом – это огромная помощь. Но он работал со всеми игроками, которые у него были. Вы видите, что даже защитники прибавляют, полузащитники прибавляют, команда в целом прибавляет. Мы понимаем, что можем сделать еще несколько шагов.

    У него есть знание, понимание, которое вы просто принимаете от таких людей. Не только выход на поле, но и просто разговоры с ним – все это суммируется. Это был разворот. Пока мы продолжаем улучшать игру, я не вижу причин [чтобы он ушел из команды]», – сказал Рэшфорд.

    • Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера.
    • Он возглавил команду в декабре.
    • «МЮ» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Sky Sports

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    23.02.2019 16:45
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 22:37

      Я тоже базу подберу и буду футбол смотреть. Всем приятного просмотра и до завтра.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 21:50

      Сегодня интересный тур в АПЛ, есть пары, которые можно посмотреть, жаль в одно время начинают. Но Челси со "шпорами" можно посмотреть , а по телеку Реал - Барса.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 27 февраля 2019, 21:52

      Я тоже за Барсу, но главное, чтобы без травм обошлось перед ЛЧ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 21:47

      Надо на сегодня заканчивать. Приятного просмотра футбола. Спокойной ночи!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 27 февраля 2019, 21:50

      Пока, Саня, до завтра.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 20:51

      В сегодняшнем сообщении из Иванова ,у нас задержали нигерийца ,который приехал на ЧМ 2018. Когда его спросили -что самое интересное он увидел в России? Он ответил :"снег". Депортировать его будут за счет нашего государства.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 27 февраля 2019, 20:58

      они снегом кокс называют..... походу "снегом" этот "максимка" в россии и приторговывал...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 февраля 2019, 21:03

      Да уж, известный канал поступления от туда. Через студентов нигерийских, русских жён и т.д.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 21:08

      дружба народов кому то боком может выйти.... нахер эти порошки белые ... лучше натуральной "амброзии" курнуть.... пока жиды не запатентовали)

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 27 февраля 2019, 21:10

      Не слыхал таких замысловатых выражений.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 февраля 2019, 21:10

      Тебе видней, ты у нас профи по куреву. ))) Самосад мужики у вас не разучились выращивать. Наша добрая махорка так проберёт. Раньше в магазинах продавали, но уже давно не вижу.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 27 февраля 2019, 21:12

      Это на сленге среди нариков. Там много разных шифрованных названий по искомой ими дури.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 21:18

      да да Олег.... знаю мужички во дворе самосадом раньше баловались...) запашок своеобразный... продирает)

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 21:19

      Нет в таких понятиях я не разбираюсь.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 21:20

      (с) - там много разных шифрованных названий

      )) шаришь Олег)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 февраля 2019, 21:29

      Да не особо, наркотой занимался только периодически, когда рейдовали и приводили задержанных, и проверяли у них руки, выявляя "дорожку". Со временем забывается да и новые слова появляются. Но есть три словаря по фени с тату и их расшифровками.

      3
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 27 февраля 2019, 20:49

      Добрый вечер !

      1. 01.03 16:30 ФК Оренбург - Анжи 1:0
      2. 02.03 11:30 Урал - Зенит 0:2
      3. 02.03 14:00 Арсенал Тула - ЦСКА М 0:2
      4. 02.03 16:30 Локомотив М - Крылья Советов 2:0
      5. 02.03 19:00 Рубин - Ахмат 1:0
      6. 03.03 11:30 ФК Уфа - Динамо М 1:1
      7. 03.03 14:00 Енисей - ФК Ростов 0:1
      8. 03.03 19:00 Спартак М - ФК Краснодар 0:1

      9. 01.03. 22:30 Кальяри-Интер 0:2
      10. 02.03. 20:00 Милан-Сассуоло 2:0
      11. 02.03. 22:30 Лацио-Рома 1:1
      12. 03.03 17:00 Дженоа-Фрозиноне 1:0
      13. 03.03. 17:00 Удинезе-Болонья 1:0
      14. 03.03. 20:00 Аталанта-Фиорентина 2:1
      15. 03.03. 22:30 Наполи-Ювентус 1:1

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > ВетеR 27 февраля 2019, 20:53

      Привет Максим! Сверимся с нашими прогнозами.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 27 февраля 2019, 20:59

      Привет, Макс. Я сейчас срисую твой прогноз.

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 27 февраля 2019, 20:38

      зигберт (с) - 1883г. композитор оскар хаммерштайн запатентовал первую машину по сворачиванию сигарет в трубочку

      у меня нет слов........((

      от себя скажу следующие.... в мире потому и бартак что хаммерштайны его запатентовали...(с нашего правда согласия) .... чтоб этих всех "композиторов" импотенция постигла

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 27 февраля 2019, 20:45

      Привет Андрей! Своими резкими высказываниями ,ты получишь гнев со стороны не только композиторов но и всех сочинителей музыки. К примеру из глубин Африки.

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 27 февраля 2019, 20:55

      думаю африканские сочинители поймут что к их творчеству я без претензий... ну эти что "на скрипочках играют и мир порабощают" ......я для них слишком не кошерный )

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 27 февраля 2019, 21:18

      Да сигары наверное вещь ,но дорогая. Отец помню накрутит махорки ,даже нюхать хочется. А сейчас какие сигареты выпускают. Я вообще не понимаю ,как люди живут в домах ,в квартирах и умудряются курить. А особенно если муж и жена оба курящие.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 27 февраля 2019, 21:22

      я только на балконе и на улице.... ни в машине в квартире нивкоем случаи ...

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 27 февраля 2019, 21:34

      Похвально Андрей. Когда я работал в пожарке ,мне доставалось от них.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 27 февраля 2019, 19:04

      Ладно, сегодня долго не буду.
      Конец месяца не поверите даже в ЧОПе есть дела, которые надо завтра сделать.
      Доброго вечера и ночи.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 27 февраля 2019, 19:17

      Сереж ,всего хорошего. Удачи!

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 27 февраля 2019, 19:23

      Отдыхай Серёга, спокойной ночи. У нас только ездил по объектам шеф и собирал деньги с них. Тогда ведь чёрный нал больше гулял.

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 16:32

      Доброго дня всем! Спасибо за вчерашние поздравления!

      Родились в этот день.
      280г. Константин 1. римский император ,перевел столицу в Константинополь.
      1887г. Петр Нестеров. летчик ,впервые исполнивший "мертвую петлю".
      1923г. Гелена Великанова. эстрадная певица ,ее главный хит "Ландыши".
      1929г. Джалма Сантос. бразильский футболист ЧМ 1958 и 1962гг.
      1932г. Элизабет Тейлор. американская актриса.
      1932г. Евгений Урбанский. актер ,его главный фильм "Коммунист".
      1939г. Велимир Сомболац. югославский футболист ОЧ 1960г.
      1941г. Ян Клапач. чешский хоккеист ,бр. приз. 1964г. сер. приз. 1968г.
      1943г. Карлуш Паррейра. бразильский футболист и тренер ,под его руководством в 1994г. Бразилия стала ЧМ.
      1956г. Анне Вески.эстонская певица.
      1957г. Татьяна Догилева. актриса.
      1961г. Джеймс Уорти.американский баскетболист ,член Зала славы.
      1967г. Юрий Гаврилов. гандболист ,ОЧ 1992г.
      1978г. Каха Каладзе. грузинский футболист ,в составе Милана 2х обл. ЛЧ.
      1985г. Динияр Билялетдинов. Локомотив ,Эвертон , Спартак. Ч России.
      1993г. Альфонс Ареоля. вратарь ПСЖ ЧМ 2018г.

      1883г. Композитор Оскар Хаммерштайн запатентовал первую машину для сворачивания сигарет.
      1900г. В Ригу прибыл Ленин.
      1900г. Основан клуб Бавария.
      1932г. Сборная Латвии по хоккею провела свою первую официальную игру. В Риге она обыграла литовцев 3:0. Гостей поразили размеры поля 80 на 40 м.
      1950г.Вышел в свет фильм "Кубанские казаки".

      7
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 27 февраля 2019, 16:45

      Привяу,Сань и отряд..
      ----------------
      . Евгений Урбанский. актер ,его главный фильм "Коммунист".прерогатирую.).

      Успел несколько раз в детстве поплакать над финалом фильма....
      Правда это не помогло вырасти в приличного человека..
      Так и маргиналю в тихую..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > shinnik 27 февраля 2019, 16:54

      Привет Леш! Такие люди наверное только в фильмах и бывают.

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 27 февраля 2019, 18:28

      Удивительно, но поздравлений на сайтах не вижу.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 27 февраля 2019, 18:32

      Спасибо, Саня, сегодня обширная компания из разных спортсменов и людей искусства. Всех знаю и помню кроме Велимира Сомболаца, а самое главное как-то не запомнился Юрий Гаврилов. Тем более, что земляк из Донецка и играл за СКА Киев. Пришлось в интернет заглянуть. 90-е годы хуже всего помню из спортивных событий. Время было такое, что больше голова другим была забита.

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 19:12

      Привет Олег! Юрий Гаврилов мне сразу бросился в глаза. Но гандболом я мало интересуюсь.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 27 февраля 2019, 19:17

      Пивет, Саша ! Я многих наших известных и великих гандболистов знаю с середины 60-х. Но в командных видах спорта ЧМ и ОИ могут быть и лавочники ничем особо не запомнившиеся игроки, поэтому их и не помнишь.

      2
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 19:25

      Вот эти самые лавочники ,бывает становились и ЧМ и ОЧ.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 27 февраля 2019, 19:34

      И довольно часто. Вот у нас на любительском уровне. Мы в баскетбол выигрываем первенство города, первенство области по "Авангарду" среди работников нефтехимической промышленности. И у нас в команде был 12-й игрок,который был нулевым. Выпускали в конце на замену, когда уже всё ясно было. И вот наш тренер играющий говорит. Вот все мы получаем первый разряд и что и ему придётся присвоить... А он и на 3-й еле тянул.

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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 19:42

      Что поделаешь ,человек оказался в нужное время в нужном месте.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 27 февраля 2019, 19:45

      В любой команде есть лидеры и ведущие игроки, а есть пассажиры и лавочники, но при победе команды все получают медали и звания, если сыграли определённое количество игр как по регламенту в нашем чемпионате.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 19:54

      А с другой стороны и не жалко. Хорошая память останется. Мне что то запомнился чемпионат мира 1966 года ,когда не все игроки сборной СССР получили бронзовые медали.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 15:50

      Всем доброго дня и хорошего настроения.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 15:49

      Вчера на одном нашем ток- шоу услышал короткий анекдот от донбассовца Спиридона Килинкарова : " Циля, я бы у тебя спросил, но ты па-д-ла не заткнёшься". Это он к своим оппонентам из числа майданутых, которые постоянно кричали и всех перебивали, не давая высказаться. Применительно к некоторым оппонентам на этом сайте как и других можно сказать : " Я бы тебе ответил и далее по тексту"...

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