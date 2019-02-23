«Прическу испортил». Игроки ЦСКА в честь праздника оделись, пока горит спичка

Футболисты ЦСКА Ильзат Ахметов и Дмитрий Ефремов в честь Дня защитника Отечества провели соревнование на скорость одевания. Им нужно было оказаться в экипировке, пока горит спичка.

Победа осталась за Ефремовым. Ему вручили пену для бритья и носки. Видео доступно ниже.