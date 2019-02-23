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    «Прическу испортил». Игроки ЦСКА в честь праздника оделись, пока горит спичка

    Футболисты ЦСКА Ильзат Ахметов и Дмитрий Ефремов в честь Дня защитника Отечества провели соревнование на скорость одевания. Им нужно было оказаться в экипировке, пока горит спичка.

    Победа осталась за Ефремовым. Ему вручили пену для бритья и носки. Видео доступно ниже.

    • Ефремов в текущем сезоне РПЛ провел десять матчей, сделал голевой пас.
    • На счету Ахметова в нынешнем чемпионате России 14 матчей, две результативные передачи.
    • ЦСКА в таблице идет третьим.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    23.02.2019 13:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 февраля 2019, 15:30

      Позитивчик. И на покраску забора надо отправить, как Рому Широкова,чтобы росли новые футбольные функционеры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 23 февраля 2019, 14:59

      Всех с праздником ребят)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 23 февраля 2019, 14:59

      Дима жук блин)))

      4
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