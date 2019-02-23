«Прическу испортил». Игроки ЦСКА в честь праздника оделись, пока горит спичка

Позитивчик. И на покраску забора надо отправить, как Рому Широкова,чтобы росли новые футбольные функционеры.
Футболисты ЦСКА Ильзат Ахметов и Дмитрий Ефремов в честь Дня защитника Отечества провели соревнование на скорость одевания. Им нужно было оказаться в экипировке, пока горит спичка.
Победа осталась за Ефремовым. Ему вручили пену для бритья и носки. Видео доступно ниже.
- Ефремов в текущем сезоне РПЛ провел десять матчей, сделал голевой пас.
- На счету Ахметова в нынешнем чемпионате России 14 матчей, две результативные передачи.
- ЦСКА в таблице идет третьим.