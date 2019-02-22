Адвокат: «Мамаев не причастен к хулиганству. Есть основания для менее тяжкого наказания»

Очень хочется честного рассмотрения этого дела. А хулиганства в действиях конечно не было.
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил о планах переквалифицировать своего доверителя в деле об избиениях от 8 октября 2018 года.
«Ознакомление практически полностью завершилось. Планируем подавать ходатайство следствию о переквалификации действия и исключения из обвинения 213 статьи, к которой мой подзащитный не причастен. Все будем подавать на следующей неделе.
Кроме того, будем подавать жалобу в прокуратуру, если следствие наше ходатайство не удовлетворит (а скорее всего не удовлетворит), так что сейчас будет решаться судьба этого дела, куда оно пойдет – в суд или же обратно для дополнительного расследования и устранения нарушений, которые там выявлены.
Мы по сути говорим о том, что Мамаев не причастен к хулиганству, и имеются основания для переквалификации на другую часть, которая предусматривает менее тяжкое наказание. Были не хулиганские, а личные побуждения. Со следующей недели заявим все ходатайства и будем ждать разрешения», – сказал Бушманов.
- Мамаев с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и другом Александром Протасовицким были арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве.
- 8 декабря Тверской суд Москвы продлил содержание четверых в СИЗО еще до февраля.
- 8 февраля срок ареста продлили до 8 апреля.