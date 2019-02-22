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    Адвокат: «Мамаев не причастен к хулиганству. Есть основания для менее тяжкого наказания»

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил о планах переквалифицировать своего доверителя в деле об избиениях от 8 октября 2018 года.

    «Ознакомление практически полностью завершилось. Планируем подавать ходатайство следствию о переквалификации действия и исключения из обвинения 213 статьи, к которой мой подзащитный не причастен. Все будем подавать на следующей неделе.

    Кроме того, будем подавать жалобу в прокуратуру, если следствие наше ходатайство не удовлетворит (а скорее всего не удовлетворит), так что сейчас будет решаться судьба этого дела, куда оно пойдет – в суд или же обратно для дополнительного расследования и устранения нарушений, которые там выявлены.

    Мы по сути говорим о том, что Мамаев не причастен к хулиганству, и имеются основания для переквалификации на другую часть, которая предусматривает менее тяжкое наказание. Были не хулиганские, а личные побуждения. Со следующей недели заявим все ходатайства и будем ждать разрешения», – сказал Бушманов.

    • Мамаев с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и другом Александром Протасовицким были арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве.
    • 8 декабря Тверской суд Москвы продлил содержание четверых в СИЗО еще до февраля.
    • 8 февраля срок ареста продлили до 8 апреля.

    Источник: Sport24

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    22.02.2019 20:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 23 февраля 2019, 11:08

      Очень хочется честного рассмотрения этого дела. А хулиганства в действиях конечно не было.

      1
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Валерий1965 24 февраля 2019, 10:59

      А что было???? Групповое избиение и при чём дважды за утро,,,это как можно назвать????похуже хулиганки,,,,

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 11:04

      Может еще чего нибудь придумает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 23 февраля 2019, 01:30

      Черного кобеля отмывают добела.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 февраля 2019, 00:38

      Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.
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      Адвокат хочет сказать, что Мамай бил водилу с уважением?

      3
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 23 февраля 2019, 00:34

      Мамаеву пора переквалифицироваться в блатные, там глядишь вором в законе станет... Россия , страна равных возможностей...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2019, 00:30

      Да пусть уж сидят пожизненно. Надоело все это враньё.

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 22 февраля 2019, 23:24

      Удачи в утверждении законности!)

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 22 февраля 2019, 21:33

      Уже давно НЕ ИНТЕРЕСНЫ эти новости....

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 февраля 2019, 21:29

      Вполне допускаю, что если бы тот кореец не был депутатом, а просто смертным, то его бы уже давно судили за то что сам себе стулом по голове лупил!!!

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      Рейтинг: +799

      амани 22 февраля 2019, 21:17

      Мамаев не причастен к хулиганству, и имеются основания для переквалификации на другую часть, которая предусматривает менее тяжкое наказание. Что за бред,так причастен или нет?

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