Адвокат: «Мамаев не причастен к хулиганству. Есть основания для менее тяжкого наказания»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил о планах переквалифицировать своего доверителя в деле об избиениях от 8 октября 2018 года.

«Ознакомление практически полностью завершилось. Планируем подавать ходатайство следствию о переквалификации действия и исключения из обвинения 213 статьи, к которой мой подзащитный не причастен. Все будем подавать на следующей неделе.

Кроме того, будем подавать жалобу в прокуратуру, если следствие наше ходатайство не удовлетворит (а скорее всего не удовлетворит), так что сейчас будет решаться судьба этого дела, куда оно пойдет – в суд или же обратно для дополнительного расследования и устранения нарушений, которые там выявлены.

Мы по сути говорим о том, что Мамаев не причастен к хулиганству, и имеются основания для переквалификации на другую часть, которая предусматривает менее тяжкое наказание. Были не хулиганские, а личные побуждения. Со следующей недели заявим все ходатайства и будем ждать разрешения», – сказал Бушманов.