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    Клопп: «Сульшер будет тренировать «МЮ» в следующем сезоне. В этом нет никаких сомнений»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил уверенность, что Уле-Гуннар Сульшер получит постоянное место тренера в «Манчестер Юнайтед».

    С 19 декабря норвежец исполняет обязанности главного тренера «МЮ». Его контракт рассчитан до конца сезона.

    «Он качественный тренер. Ему повезло в нужный момент и теперь он главный.

    В этом нет никаких сомнений, он продолжит возглавлять «Юнайтед» и в следующем сезоне. Это понятно.

    Можете себе представить ситуацию, при которой клуб назначит нового тренера? Сульшер заслуживает этого на 100%», – сказал Клопп.

    • В воскресенье, 24 февраля, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют между собой в 27-м туре АПЛ.
    • Под руководством Сульшера «МЮ» провел в Премьер-лиге девять матчей, одержал восемь побед и раз сыграл вничью.

    Источник: Tribalfootball

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    22.02.2019 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 февраля 2019, 17:36

      Ну ещё полсезона впереди... Щас провалит концовку и не факт, что останется..

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