Клопп: «Сульшер будет тренировать «МЮ» в следующем сезоне. В этом нет никаких сомнений»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил уверенность, что Уле-Гуннар Сульшер получит постоянное место тренера в «Манчестер Юнайтед».

С 19 декабря норвежец исполняет обязанности главного тренера «МЮ». Его контракт рассчитан до конца сезона.

«Он качественный тренер. Ему повезло в нужный момент и теперь он главный.

В этом нет никаких сомнений, он продолжит возглавлять «Юнайтед» и в следующем сезоне. Это понятно.

Можете себе представить ситуацию, при которой клуб назначит нового тренера? Сульшер заслуживает этого на 100%», – сказал Клопп.