Клопп: «Сульшер будет тренировать «МЮ» в следующем сезоне. В этом нет никаких сомнений»

Ну ещё полсезона впереди... Щас провалит концовку и не факт, что останется..
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил уверенность, что Уле-Гуннар Сульшер получит постоянное место тренера в «Манчестер Юнайтед».
С 19 декабря норвежец исполняет обязанности главного тренера «МЮ». Его контракт рассчитан до конца сезона.
«Он качественный тренер. Ему повезло в нужный момент и теперь он главный.
В этом нет никаких сомнений, он продолжит возглавлять «Юнайтед» и в следующем сезоне. Это понятно.
Можете себе представить ситуацию, при которой клуб назначит нового тренера? Сульшер заслуживает этого на 100%», – сказал Клопп.
- В воскресенье, 24 февраля, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют между собой в 27-м туре АПЛ.
- Под руководством Сульшера «МЮ» провел в Премьер-лиге девять матчей, одержал восемь побед и раз сыграл вничью.