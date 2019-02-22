Салах: «Когда борешься за чемпионство в АПЛ, ты всегда будешь чувствовать давление»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что ощущает давление во время того как команда сражается за победу в АПЛ.

«Ты можешь почувствовать это [давление], потому что ты все еще человек. Для меня не имеет большого значения, выиграл ли я матч сейчас или три недели назад. Я хочу побеждать в каждой игре, но для себя я сказал, что мы играем в АПЛ, поэтому давление присутствует.

На «Манчестер Сити» также давят. В ноябре я сказал, что давление есть, и оно будет до конца сезона. Потому что, когда вы выступаете в Премьер-лиге, то должны признать, что на вас постоянно давят. Когда вы идете домой, вы можете взять это с собой, но оно может помочь вам работать усерднее и сосредоточиться на своей игре.

С моей стороны, недостаточно наслаждаться этим. В конце дня у вас есть цель в голове, мечта – вы хотите выиграть АПЛ. Когда я два года назад переехал в АПЛ, я даже сказал себе, что мечтаю победить в Премьер-лиге», – сказал Салах.