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    Салах: «Когда борешься за чемпионство в АПЛ, ты всегда будешь чувствовать давление»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что ощущает давление во время того как команда сражается за победу в АПЛ.

    «Ты можешь почувствовать это [давление], потому что ты все еще человек. Для меня не имеет большого значения, выиграл ли я матч сейчас или три недели назад. Я хочу побеждать в каждой игре, но для себя я сказал, что мы играем в АПЛ, поэтому давление присутствует.

    На «Манчестер Сити» также давят. В ноябре я сказал, что давление есть, и оно будет до конца сезона. Потому что, когда вы выступаете в Премьер-лиге, то должны признать, что на вас постоянно давят. Когда вы идете домой, вы можете взять это с собой, но оно может помочь вам работать усерднее и сосредоточиться на своей игре.

    С моей стороны, недостаточно наслаждаться этим. В конце дня у вас есть цель в голове, мечта – вы хотите выиграть АПЛ. Когда я два года назад переехал в АПЛ, я даже сказал себе, что мечтаю победить в Премьер-лиге», – сказал Салах.

    • После 26-ти туров «Ливерпуль» делит первую строчку с «Манчестер Сити» в турнирной таблице (у мерсисайдцев на одну игру меньше).
    • Салах в этом сезоне провел в АПЛ 26 матчей, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Sky Sports

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    22.02.2019 14:10
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