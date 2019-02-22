Галицкий, Гинер и Федун вошли в исполком РФС

Сегодня, 22 февраля, в Москве состоялась внеочередная конференция РФС. На ней был избран новый президент организации, которым стал генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

Также были выбраны члены исполкома Российского футбольного союза. Среди прочих в него вошли председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и президент ЦСКА Евгений Гинер.

Все члены исполкома РФС: Сергей Прядкин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Евгений Гинер, Леонид Федун, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Анатолий Турчак, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Николай Левников, Денис Соловьев.

И глава РФС, и исполком избраны до 9 февраля 2021 года.