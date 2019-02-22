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    Галицкий, Гинер и Федун вошли в исполком РФС

    Сегодня, 22 февраля, в Москве состоялась внеочередная конференция РФС. На ней был избран новый президент организации, которым стал генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

    Также были выбраны члены исполкома Российского футбольного союза. Среди прочих в него вошли председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и президент ЦСКА Евгений Гинер.

    Все члены исполкома РФС: Сергей Прядкин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Евгений Гинер, Леонид Федун, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Анатолий Турчак, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Николай Левников, Денис Соловьев.

    И глава РФС, и исполком избраны до 9 февраля 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2019 13:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 февраля 2019, 13:36

      явно федун тут не нужен !

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > dinar7777dinar 23 февраля 2019, 19:25

      Как раз нужен. Как и Галицкий и Гинер.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 февраля 2019, 20:46

      думал только эти трое и + симонян а тут смотрю вона сколько /членов /дармоедов нарисовалось

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 22 февраля 2019, 18:11

      Это полный пи.з.д.е.ц.первые 4-5 мест уже известны на ближайшие лет 10

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 22 февраля 2019, 15:23

      Слава богу,что вычистили Жирика-младшего.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 22 февраля 2019, 14:52

      Радует появление Галицкого - есть надежда на возрождение детского и юношеского футбола, а значит и будущее усиление сборной

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 февраля 2019, 14:15

      Нахер столько людей в исполкоме? Каждый пока выскажется, время выйдет и исполком разойдется, так ничего и не предприняв. Видимо так и работают. Еще порадовало, что один кандидат на должность главы...напоминает кое что, не хватает лишь Собчак для фиктивности выборов.

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 22 февраля 2019, 13:56

      Все , " Зенит " - чемпион . (((

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > VVM1964 22 февраля 2019, 14:49

      ...на века, пока до 2021 г., а потом пролонгация.

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