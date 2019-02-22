Дюков: «Задачи у РФС сложные, тем интереснее будет их решать. И мы с этим справимся»

Новый президент РФС Александр Дюков заявил, что организация справится с поставленными перед ней задачами.

Дюков – генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита». Он являлся единственным кандидатом на должность главы РФС и сегодня на конференции организации был избран единогласно. Срок его полномочий – три года (до 9 февраля 2021-го).

«Это большая честь и ответственность. Задачи сложные, тем интереснее будет их решать. Нет одного решения, которое позволит вывести наш футбол на новый уровень. Мы можем принимать решения по вопросу весна-осень, можем менять лимит на легионеров, но, чтобы добиться серьезных изменений… Только благодаря сотням малых дел на всех участках работы, на всех уровнях – и в регионах, и в РФС. Не то что сотни, а тысячи дел.

Но мы понимаем, что мы можем сделать. И мы с этими задачами справимся. Большое спасибо за поддержку. Отдельное спасибо Виталию Леонтьевичу Мутко», – сказал Дюков.