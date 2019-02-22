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    Дюков: «Задачи у РФС сложные, тем интереснее будет их решать. И мы с этим справимся»

    Новый президент РФС Александр Дюков заявил, что организация справится с поставленными перед ней задачами.

    Дюков – генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита». Он являлся единственным кандидатом на должность главы РФС и сегодня на конференции организации был избран единогласно. Срок его полномочий – три года (до 9 февраля 2021-го).

    «Это большая честь и ответственность. Задачи сложные, тем интереснее будет их решать. Нет одного решения, которое позволит вывести наш футбол на новый уровень. Мы можем принимать решения по вопросу весна-осень, можем менять лимит на легионеров, но, чтобы добиться серьезных изменений… Только благодаря сотням малых дел на всех участках работы, на всех уровнях – и в регионах, и в РФС. Не то что сотни, а тысячи дел.

    Но мы понимаем, что мы можем сделать. И мы с этими задачами справимся. Большое спасибо за поддержку. Отдельное спасибо Виталию Леонтьевичу Мутко», – сказал Дюков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2019 12:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2019, 17:03

      Первое, что нужно сделать, это сократить и вычистить РФС от балласта.

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      Рейтинг: +388

      R015RK > vladimir-7 22 февраля 2019, 20:34

      Начать необходимо с нового президента РФС - Дюкова.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > R015RK 23 февраля 2019, 08:21

      Его уже назначили, предлагаешь ликвидировать?

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      Рейтинг: +388

      R015RK > vladimir-7 23 февраля 2019, 21:58

      Конечно

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 22 февраля 2019, 14:47

      Дюкова избрали и с насиженного места он решил уйти.
      На двух стульях НЕ УСИДИШЬ.
      А стуло председателя совета директоров "Зенита" сделает ПРИСТАВНЫМ на всех заседаниях РФС!
      Одно пишем, два в уме, а судейские интересы Зенита ЗАПОМИНАЕМ!
      Нехитрая арифметика нового футбольного начальника РФС!
      Мутко, в своё время, с этого тоже начинал, но впоследствии пересел на федуновское стуло и предал интересы Зенита в угоду Спартака.
      Сразу футбольные результаты Зенита пошли ВНИЗ, а результаты Спартака пошли ВВЕРХ!
      Апофеозом Мутко и его "лебединой судейской скандальной песни" в пользу федуновских, стало чемпионство Спартака в сезоне 2016/17!
      По судейской инерции, согласно федуновской цены вопроса, в сезоне 2017/18, Спартак занял третье место, а все СКАНДАЛЬНЫЕ усилия наших судей не принесли Спартаку первого места.
      Президенту РФС Александру Дюкову надо РАЗОГНАТЬ судейскую МАФИЮ и навести порядок в судействе.
      Заставить, в добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке, Прядкина и чиновников РФС с нового сезона 2019/20 ввести ВАР на всех соревнованиях РПЛ и ФНЛ, Кубка и Суперкубка России.
      Если этого не сделать, то получим нового "старого" Мутко", которого Федун перетащит, ценой вопроса, на свою сторону.
      А судейские скандалы будут только НАРАСТАТЬ и топить наш футбол в трясине судейской КОРРУПЦИИ.
      Слабое звено и вопиющий БИЧ всего нашего футбола - МАХРОВАЯ судейская КОРРУПЦИЯ!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2019, 14:30

      Ну, наконец-то, в РФС пришел еще один питерский решало, теперь все
      задачи он, со своими жополизами решит.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 февраля 2019, 14:16

      думаю у нас в стране никогда и ничего не изменится особенно к лучшему

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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 февраля 2019, 13:00

      1) задача судить против зенита нельзя.
      2) задача это официально начинать каждый раз матч с зенитом уже при счете 1:0 в пользу питерской команды.
      3) все 30 игр проводить на Распил-Арене
      4) Лимит на легионеров отменить.
      а) только для зенита
      б) Всем остальным 7 человек до 19 лет в составе с русским паспортом.
      5) дисквалифицировать игрока если он забил гол зениту
      6) в течении 5 лет добить футбол.

      -1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter > TOMSON 22 февраля 2019, 14:14

      А 15 лет президенты в РФС из зенита это что?))) Или вы настолько отбитые что у вас не хватает ума свести фактор питера и развала везде.

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