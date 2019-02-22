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    Дюков: «Развитие массового футбола – конкретная задача. Нам не хватает дворового, уличного футбола»

    Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков высказался о проблемах развития детско-юношеского футбола в России.

    Сегодня проходит конференция РФС, на которой будет избран новый президент организации. Дюков – единственный кандидат.

    «Детско-юношеский футбол должен получить развитие. Нам надо продолжить развитие и совершенствование инфраструктуры. Нужно больше полей, больше спортивных комплексов. Климат не позволяет играть больше восьми месяцев в году, это сдерживающий фактор. Поэтому нужно строить не только поля, но и манежи, сегодня их недостаточно. Мы должны задействовать все ресурсы для создания новой инфраструктуры.

    Нам надо не менее 10 тысяч тренеров с лицензией РФС и УЕФА, нужен новый взгляд на профессию детского тренера. Это касается и уровня оплаты труда. С другой стороны, нам нужно несколько пересмотреть количественные и качественные показатели для детских тренеров. Результаты команд не должны быть критерием для оценки их работы.

    Очевидно, что нужны изменения в детско-юношеских соревнованиях. Матчи, когда одна команда обыгрывает другую с крупным счетом, не идут на пользу ни победителю, ни проигравшему. У нас есть дефицит соревнований с высоким уровнем конкуренции. Наиболее талантливых игроков у нас привлекают к большому количеству игр, это тоже нужно решать.

    Еще одно направление работы – модернизация футбольного образования. В большинстве школ оно заканчивается в 17 лет, к этому возрасту не каждый может раскрыться. В результате мы теряем многих талантливых ребят. Нужно создать возможность футбольного образования до 21 года. Создание региональных центров развития футбола. К 2030 года таких центров должно быть не менее 60. Они должны оказывать методическую поддержку другим школам, вести селекционную работу. Они должны стать каркасом подготовки резерва, обеспечивать ее эффективность.

    Нам нужно больше тренеров, которые помогут любительским командам совершенствовать свои навыки. Развитие массового футбола – конкретная задача. Чем больше играют футбол, тем крепче здоровье нации, зависимость здесь прямая. Нам не хватает дворового, уличного футбола. Это базовая ступень для развития футбола. Ведь если молодой игрок не был принят в футбольную школу сразу, игра во дворе может помочь ему полюбить футбол и позже прийти в футбольную школу. Это расширяет охват поиска новых талантов. Нужно создать возможности для массового футбола, возродить институт педагогов, которые занимаются на придомовых площадках», – сказал Дюков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2019 12:18
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +799

      амани 22 февраля 2019, 21:23

      а что, воровство чиновников прекратили,или я что-то пропустил?....вор воровал, ворует и будет воровать!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 16:31

      Теперь дворовой футбол и все игры, в которые играми многие поколения детворы отсутствуют. Нынешняя детвора в интернете развлекается.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 16:15

      Нужны действенные меры и хорошее финансирование. Обещать это одно а сделать -другое.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2019, 15:18

      Дюков достал из сундука папку, сдул с нее пыль, вынул старое
      обращение предыдущих президентов и зачитал его. Вот и все.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 14:50

      Воспитанники зенитовской школы во всех клубах РПЛ и ФНЛ играют, а на местах никого не производят. Бардак с которым нужно кончать!

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 22 февраля 2019, 14:32

      Дюков человек из Газпрома,,,,по моему всем всё очевидно,,,какой команде это на руку,,

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > slavutiq70 22 февраля 2019, 14:52

      А чё Фердун не претендовал, интересно? Для Дюкова это общественная нагрузка, причем безвозмездная.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > prezent2017 22 февраля 2019, 15:21

      Федун перебздел, а то Лукойл отнимут.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > slavutiq70 22 февраля 2019, 16:38

      Кому руководить РФС решают не клоуны из РФС.Почему в США судьями назначают только успешных и богатых людей,что бы судьи не торговали правосудием как в некоторых непутёвых странах.Дюкову по крайней мере нет смысла воровать и есть опыт управления.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 февраля 2019, 13:39

      Судя по словам - очередной местоблюститель. Из нового поколения, обученного фразам "Нам нужно", "Наша задача", "Нам не хватает"... Нашему президенту по широкому набору пунктов не хватает каждый год. Но спустя очередной год не хватает опять народу. А тут - футболу будет по-прежнему не хватать. Вэлкам, ...ля.

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 22 февраля 2019, 13:26

      Одно радует,сам он воровать не будет и надеюсь другим не даст,у него этих денег на десять поколений вперёд,главное что бы он этим действительно занялся,а не делал вид работы,да и спонсор всех будущих "инноваций и нововведений" точно есть,газа на всех хватит)))

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > Lenin26 22 февраля 2019, 13:36

      Вот щаЗ логики не понял... Воровал. воровал и - вот теперь вдруг всё бросит и другим не даст?.. Это как?

      6
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > momwig_ 22 февраля 2019, 13:47

      Как мне кажется,для него заработок это газпром ,а РФС как хобби что ли.

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Lenin26 22 февраля 2019, 14:21

      Денег не бывает много,,,,,и чем больше их тем больше воровать будет,,,закон,

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      Рейтинг: +3609

      александр п > slavutiq70 22 февраля 2019, 16:41

      В РФС деньги смешные по сравнению с газпромовскими,а поднять футбол в России для Дюкова настоящий вызов.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 февраля 2019, 13:23

      Всю эту туфту несут примерно года так с 2000, прям с Нового Года! А воз и ныне там. О каком развитии футбола может идти речь, если у нас даже не во всех регионах есть проф. команды. В райцентрах на стадионах (ещё эпохи СССР) коровы пасутся ***(не нормативное слово на букву Б). Это в Питере и Москве всё дори-лори. Футбол они собрались поднимать!? Бабла себе ещё поднимут и баста.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > woyser 22 февраля 2019, 13:30

      На кой Дюкову бабло,у него его так много ,что те крохи что государство выделяет на развитие ,для него как за ужин в ресторане заплатить)

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      Рейтинг: +3282

      woyser > Lenin26 22 февраля 2019, 13:33

      Плохо ты понимаешь ситуацию с российским футбол, там баблища крутятся и отмываются. Да и не бывает денег много, их всегда мало мало мало)))

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 22 февраля 2019, 12:44

      Дюков.... а кто закрыл все Красные уголки?? футбольные площадки превратил в стоянки? года с 2002 в моем городе не осталось ни одной бесплатной секции футбола/мини футбола и пропали турниры Кожаный мяч и Золотая шайба......
      ваш капитализм- полное дерьмо

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мы ЦСКА 22 февраля 2019, 13:06

      В Германии 5 млн человек футболом занимаются,капитализм им не мешает.Да и нет у нас капитализма, колониальная экономика в чистом виде.

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