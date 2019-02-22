Marca: Модрич согласовал новый контракт с «Реалом»

А собирался вроде бы уходить.
«Реал» готов продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем.
Marca сообщает, что клуб согласовал условия нового соглашения с 33-летним хорватом.
По данным источника, контракт будет рассчитан до лета 2021 года. Отмечается, что Модрич рассчитывает завершить свою карьеру именно в составе «Реала».
- Полузащитник выступает за мадридский клуб с 2012 года.
- Модрич по итогам прошлого года получил «Золотой мяч».
- В текущем сезоне хорват провел в чемпионате Испании 23 матча, в которых забил два гола и сделал пять голевых передач.