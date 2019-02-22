Marca: Модрич согласовал новый контракт с «Реалом»

«Реал» готов продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем.

Marca сообщает, что клуб согласовал условия нового соглашения с 33-летним хорватом.

По данным источника, контракт будет рассчитан до лета 2021 года. Отмечается, что Модрич рассчитывает завершить свою карьеру именно в составе «Реала».