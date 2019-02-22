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    Marca: Модрич согласовал новый контракт с «Реалом»

    «Реал» готов продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем.

    Marca сообщает, что клуб согласовал условия нового соглашения с 33-летним хорватом.

    По данным источника, контракт будет рассчитан до лета 2021 года. Отмечается, что Модрич рассчитывает завершить свою карьеру именно в составе «Реала».

    • Полузащитник выступает за мадридский клуб с 2012 года.
    • Модрич по итогам прошлого года получил «Золотой мяч».
    • В текущем сезоне хорват провел в чемпионате Испании 23 матча, в которых забил два гола и сделал пять голевых передач.

    Источник: Marca

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    22.02.2019 11:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 17:58

      А собирался вроде бы уходить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 22 февраля 2019, 16:11

      пока модрич еще что то может надо его оставлять.

      2
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