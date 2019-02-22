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    Санчес зарабатывает 18 тысяч за одну минуту на поле в матчах АПЛ

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес – самый высокооплачиваемый игрок клуба.

    За одну проведенную минуту на поле в матчах АПЛ в этом сезоне «МЮ» из расчета личного контракта чилийца тратит 15 601 фунтов (почти 18 тысяч евро).

    • Санчес провел 14 матчей в чемпионате Англии, проведя на поле в общей сложности 615 минут.
    • За этот период форвард заработал 9 595 000 фунтов (около 11 миллионов евро).
    • Чилиец в текущем сезоне в АПЛ забил один гол и сделал 4 голевые передачи.

    Источник: The Sportsman

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    22.02.2019 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 22 февраля 2019, 13:05

      Абсолютно не оправданный контракт, ДДХ лучше бы такой дали.

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