Санчес зарабатывает 18 тысяч за одну минуту на поле в матчах АПЛ

Абсолютно не оправданный контракт, ДДХ лучше бы такой дали.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес – самый высокооплачиваемый игрок клуба.
За одну проведенную минуту на поле в матчах АПЛ в этом сезоне «МЮ» из расчета личного контракта чилийца тратит 15 601 фунтов (почти 18 тысяч евро).
- Санчес провел 14 матчей в чемпионате Англии, проведя на поле в общей сложности 615 минут.
- За этот период форвард заработал 9 595 000 фунтов (около 11 миллионов евро).
- Чилиец в текущем сезоне в АПЛ забил один гол и сделал 4 голевые передачи.