Санчес зарабатывает 18 тысяч за одну минуту на поле в матчах АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес – самый высокооплачиваемый игрок клуба.

За одну проведенную минуту на поле в матчах АПЛ в этом сезоне «МЮ» из расчета личного контракта чилийца тратит 15 601 фунтов (почти 18 тысяч евро).