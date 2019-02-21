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    Гилерме – о возобновлении сезона: «Готовы процентов на 95»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал результат товарищеского матча против «Викинга» (5:1).

    – В конце прошлого сбора я пропустил двусторонку – заболела спина, и мы решили не рисковать. Сейчас все нормально. Отыграл 45 минут. Надеюсь, следующий матч проведу полностью.

    – Матч с «Викингом» получился легким для вратарей и всей команды.

    – Да, работы у нас почти не было. Но это сборы, трудно найти соперника уровня команд чемпионата России.

    – Насколько команда готова к возобновлению сезона?

    – Процентов на 95. Впереди еще два матча. После следующей игры будем готовы на все сто. Уже соскучились по болельщикам. Ждем всех на матче с «Крыльями» 2 марта!

    • 25 февраля «Локомотив» сыграет с «Сарпсборгом»
    • 26 февраля – с «Мольде».
    • 2 марта команда возобновит сезона матчем с «Крыльями Советов» в РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    21.02.2019 20:52
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