Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал результат товарищеского матча против «Викинга» (5:1).

– В конце прошлого сбора я пропустил двусторонку – заболела спина, и мы решили не рисковать. Сейчас все нормально. Отыграл 45 минут. Надеюсь, следующий матч проведу полностью.

– Матч с «Викингом» получился легким для вратарей и всей команды.

– Да, работы у нас почти не было. Но это сборы, трудно найти соперника уровня команд чемпионата России.

– Насколько команда готова к возобновлению сезона?

– Процентов на 95. Впереди еще два матча. После следующей игры будем готовы на все сто. Уже соскучились по болельщикам. Ждем всех на матче с «Крыльями» 2 марта!