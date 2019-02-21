Sport.es: «Барселона» отозвала свое предложение Рабьо

«Барселона» больше не рассматривает полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо как главную трансферную цель.

Стороны вели переговоры в январе, и каталонцы сделали 23-летнему футболисту выгодное предложение по контракту. Тем не менее, окружение игрока постоянно придумывало отговорки и постоянно оттягивало начало финальных переговоров, а его агент и мать Вероника так и не изучила предложение сине-гранатовых. Также каталонцы в курсе, что полузащитник контактировал с несколькими английскими и итальянскими клубами.

Несмотря на предупреждения и ультиматум Рабьо со стороны «Барселоны», переговоры в итоге были приостановлены, а предложение отозвано.

Соглашение Рабьо с парижанами истекает в июле, но теперь «Барселона» будет ждать, пока хавбек сам сделает первый шаг, чтобы доказать свое желание играть за каталонскую команду. Кроме того, если летом футболист захочет присоединиться к сине-гранатовым, то предложение клуба будет менее привлекательным, чем было изначально.