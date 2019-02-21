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    Sport.es: «Барселона» отозвала свое предложение Рабьо

    «Барселона» больше не рассматривает полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо как главную трансферную цель.

    Стороны вели переговоры в январе, и каталонцы сделали 23-летнему футболисту выгодное предложение по контракту. Тем не менее, окружение игрока постоянно придумывало отговорки и постоянно оттягивало начало финальных переговоров, а его агент и мать Вероника так и не изучила предложение сине-гранатовых. Также каталонцы в курсе, что полузащитник контактировал с несколькими английскими и итальянскими клубами.

    Несмотря на предупреждения и ультиматум Рабьо со стороны «Барселоны», переговоры в итоге были приостановлены, а предложение отозвано.

    Соглашение Рабьо с парижанами истекает в июле, но теперь «Барселона» будет ждать, пока хавбек сам сделает первый шаг, чтобы доказать свое желание играть за каталонскую команду. Кроме того, если летом футболист захочет присоединиться к сине-гранатовым, то предложение клуба будет менее привлекательным, чем было изначально.

    Источник: Sport.es

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    21.02.2019 15:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 22 февраля 2019, 21:54

      уйдет свободным агентом, и те деньги что могли быть сейчас потрачены на трансфер вполне могу стать частью будущей зарплаты. в деньгах то он уж точно не потеряет

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 21 февраля 2019, 20:24

      Жадность фраеов сгубила. А мне по душе Пентек или Йович.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 февраля 2019, 17:52

      Ждёт предложений из России :)
      Вероника давай к нам !!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 17:02

      Давно надо было послать его в месте с мамой к папе... Просматривали двоих французов на днях. Ребята молодые, перспективные и с хорошей игровой статистикой. Они намного дешевле и за счастье примут предложение Барсы.

      4
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 17:14

      Пепе мне кажется к месту пришелся бы

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > karamaltyk 21 февраля 2019, 17:23

      Честно говоря его игру не видел, чтобы судить о его игре и возможностях, А нарезки полного представления не дают. Надо будет специально посмотреть пару игр, что а парень. Вот посмотрел матч ЛЕ Спортинг- Вильяреал. Я бы Акунью и бесплатно не взял. С юности не люблю бестолковых и безбашенных.

      4
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      Рейтинг: +36

      MU868686 21 февраля 2019, 16:42

      Дааа, отказать Барсе, молодец Рабье так держать,еще всем топ клубам откажи,и переходи в середняк

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 16:37

      Зачем Барселоне такой скользкий тип.

      4
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 21 февраля 2019, 16:28

      Блин, чуть рассольником от смеха не поперхнулся

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 21 февраля 2019, 16:11

      ну нельзя обязывать себя родственными связями и тем более брать их или нанимать их на работу к себе, очевидно же, что выйдет боком и определенно наживешься проблемами или еще хуже останешься с хером в руках, и как обычно был игрок, поймал звезду и нет игрока, а теперь и за большее счастье будет ему играться за середняк

      9
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 21 февраля 2019, 16:10

      Как-то не профессионально со стороны Рабьо

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 февраля 2019, 15:22

      то ощущение,когда не повзрослел и мать еще думает,что ты в детском саду...

      6
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