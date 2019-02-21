Неймар пройдет 10-дневный курс лечения в Бразилии

Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжает восстанавливаться от повреждения.

Сегодня, 21 февраля, бразилец отправится к себе на родину, чтобы там под присмотром клубных врачей пройти 10-дневный лечебный курс.

В конце января 27-летний футболист получил травму пятой плюсневой кости. Как сообщили парижане ранее, лечение форварда будет консервативным и продлится около 10-ти недель.

Недавно Неймар летал на восстановление в Барселону.

В текущем сезоне нападающий провел за «ПСЖ» 23 матча, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.