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    Неймар пройдет 10-дневный курс лечения в Бразилии

    Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжает восстанавливаться от повреждения.

    Сегодня, 21 февраля, бразилец отправится к себе на родину, чтобы там под присмотром клубных врачей пройти 10-дневный лечебный курс.

    В конце января 27-летний футболист получил травму пятой плюсневой кости. Как сообщили парижане ранее, лечение форварда будет консервативным и продлится около 10-ти недель.

    Недавно Неймар летал на восстановление в Барселону.

    В текущем сезоне нападающий провел за «ПСЖ» 23 матча, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    21.02.2019 14:36
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