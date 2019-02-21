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    «Матч ТВ»: «Зенит» подписал Мостового из «Химок»

    Полузащитник «Химок» Андрей Мостовой продолжит карьеру в «Зените», сообщает «Матч ТВ».

    По информации источника, 21-летний воспитанник «Локомотива» достался питерскому клубу бесплатно.

    В весенней части сезона Мостовой будет выступать за вторую команду «Зенита».

    • Мостовой выступал за «Химки» с 2016 года.
    • В составе подмосковной команды он забил четыре гола и сделал десять результативных передач в 87 матчах.
    • Футболист являлся одним из лучших дриблеров первого дивизиона.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.02.2019 11:55
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 16:40

      Не знаю каков его уровень, посмотрим при случае, Но в Зените свои есть доморощенные игроки этого возраста плюс-минус 2 года, которые не играют и не прогрессируют. Зенит-2 для них -- это похороны...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 15:51

      Трудно сейчас загадывать что из него получится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 21 февраля 2019, 15:26

      Крепкая будет "Уфа" в Питере

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 февраля 2019, 15:10

      Зачем он, своих очередь!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > prezent2017 21 февраля 2019, 15:27

      согласен.. фактически, это признание, что зенит и смена не могут подготовить игроков даже для второй команды

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      markel38 21 февраля 2019, 14:46

      не факт что сядет на лавку Багданычь даёт шансы !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 февраля 2019, 14:12

      Еще один экс футболист стал миллионером

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2019, 13:45

      Видел в нескольких играх, когда Мостовой выходил на замену. Ничего хорошего. К тому же толстоват.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > DOCTOR PENALTY 21 февраля 2019, 14:21

      новый Иван Соловьёв

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 21 февраля 2019, 13:12

      Э-э-эм,да... Какой-такой Зенит? В Спартак! В Виго или в Сосьедад, тогда-б нормально!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 февраля 2019, 13:05

      кроха сын к отцу пришёл и спросила кроха
      где мне батя хорошо а где будет плохо...….
      МНОГО СЫНА ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ ЭТО ТО ЧТО ТЕБЕ НУЖНО

      5
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Полная Канистра 21 февраля 2019, 13:10

      Ху..ту сморозил

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Mirak92 21 февраля 2019, 13:22

      не тужься вырастишь тогда поймёшь салага

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 21 февраля 2019, 12:47

      Сынулька,чтоль?
      И задаром?
      ну ты ,папашка даешь!
      Шо то ты задумал...)))

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