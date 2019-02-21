«Матч ТВ»: «Зенит» подписал Мостового из «Химок»

Не знаю каков его уровень, посмотрим при случае, Но в Зените свои есть доморощенные игроки этого возраста плюс-минус 2 года, которые не играют и не прогрессируют. Зенит-2 для них -- это похороны...
Полузащитник «Химок» Андрей Мостовой продолжит карьеру в «Зените», сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, 21-летний воспитанник «Локомотива» достался питерскому клубу бесплатно.
В весенней части сезона Мостовой будет выступать за вторую команду «Зенита».
- Мостовой выступал за «Химки» с 2016 года.
- В составе подмосковной команды он забил четыре гола и сделал десять результативных передач в 87 матчах.
- Футболист являлся одним из лучших дриблеров первого дивизиона.