Тебас назвал Месси иконой Ла Лиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о значимости для турнира капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Он превосходит обычных футболистов. Месси – икона и наиболее значимый футболист, который когда-либо проходил через наш чемпионат. Он на голову выше остальных игроков», – заявил Тебас.