Больше Реала Тебас любит деньги, а их сейчас приносит только Месси, после ухода Роналду и Неймара. Последнему он тоже пел дифирамбы в своё время.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о значимости для турнира капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
«Он превосходит обычных футболистов. Месси – икона и наиболее значимый футболист, который когда-либо проходил через наш чемпионат. Он на голову выше остальных игроков», – заявил Тебас.
- В текущем сезоне Месси сыграл 31 матч в составе «Барселоны» во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 16 результативных передач.
- 31-летний аргентинец является девятикратным чемпионом Испании.