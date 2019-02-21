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    Тебас назвал Месси иконой Ла Лиги

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о значимости для турнира капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Он превосходит обычных футболистов. Месси – икона и наиболее значимый футболист, который когда-либо проходил через наш чемпионат. Он на голову выше остальных игроков», – заявил Тебас.

    • В текущем сезоне Месси сыграл 31 матч в составе «Барселоны» во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 16 результативных передач.
    • 31-летний аргентинец является девятикратным чемпионом Испании.

    Источник: Marca

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    21.02.2019 10:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 февраля 2019, 19:27

      Больше Реала Тебас любит деньги, а их сейчас приносит только Месси, после ухода Роналду и Неймара. Последнему он тоже пел дифирамбы в своё время.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 14:49

      Теперь в отсутствии Роналду у него нет конкурентов в Ла Лиге.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 21 февраля 2019, 11:46

      Ну раз уже тебас назвал...

      0
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