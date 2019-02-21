Рюдигер сравнил тренировки Сарри с походом в школу

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал о своем отношении к тренировкам Маурицио Сарри.

«Все это напоминает поход в школу. Ты сидишь и слушаешь учителя, который говорит одно и то же. Конечно, иногда это воспринимается сложно и негативно, но мы должны выполнять свою работу», – сказал Рюдигер.