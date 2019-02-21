Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рюдигер сравнил тренировки Сарри с походом в школу

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал о своем отношении к тренировкам Маурицио Сарри.

    «Все это напоминает поход в школу. Ты сидишь и слушаешь учителя, который говорит одно и то же. Конечно, иногда это воспринимается сложно и негативно, но мы должны выполнять свою работу», – сказал Рюдигер.

    • По итогам 26 туров «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своeм активе 50 очков.
    • Клуб может уволить Сарри уже на этой неделе, если синие вылетят из Лиги Европы или проиграют «Манчестер Сити» в финале Кубка Лиги.
    • 25-летний Рюдигер в текущем сезоне сыграл 32 матча в составе «Челси» и забил один гол.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2019 08:46
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 14:26

      Трудно ждать хорошего результата от команды в которой нет согласия.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 21 февраля 2019, 12:00

      Поход ли само нахождение и обучение в школе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 21 февраля 2019, 10:14

      Первый камень полетел. Ждем другие. Так всегда перед увольнением тренера происходит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 09:11

      Возможно Сарри был бы замечательным детским тренером. Но здесь он забывает, что перед ним мастеровитые и поигравшие не мало в футболе на высоком уровне игроки. И образно выражаясь, говорить им, что мяч круглый, а поле зелёное излишне. Надо иную методику тренировок проводить. Конфликт с командой и неприятие его методов работы очевидны.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 14:47

      На самом деле мы не знаем,что конкретно он говорит им на тренировках

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > RealDiMoNMadrid 21 февраля 2019, 16:18

      Судя по его публичным высказываниям, а также некоторых игроков команды, можно предположить, что он действительно в их глазах не столько тренер, сколько учитель. Прямолинейный и требующий только своё и слышащий только себя. То, что может проходило в Наполи в серии А, уже в Челси и АПЛ не прохонже.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11