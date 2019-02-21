Рюдигер сравнил тренировки Сарри с походом в школу

Трудно ждать хорошего результата от команды в которой нет согласия.
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал о своем отношении к тренировкам Маурицио Сарри.
«Все это напоминает поход в школу. Ты сидишь и слушаешь учителя, который говорит одно и то же. Конечно, иногда это воспринимается сложно и негативно, но мы должны выполнять свою работу», – сказал Рюдигер.
- По итогам 26 туров «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своeм активе 50 очков.
- Клуб может уволить Сарри уже на этой неделе, если синие вылетят из Лиги Европы или проиграют «Манчестер Сити» в финале Кубка Лиги.
- 25-летний Рюдигер в текущем сезоне сыграл 32 матча в составе «Челси» и забил один гол.