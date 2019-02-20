Мак о незабитом пенальти в матче с «Фенербахче»: «Ничего страшного не произошло»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал о нереализованном пенальти в матче с «Фенербахче» (1:0, первый матч 1/16 финала Лиги Европы).

– Что произошло в эпизоде, когда вы вызвались бить пенальти? Семак сказал, что это должен был делать Дзюба.

– Нет абсолютно никаких проблем, ничего страшного не произошло. Дзюба спросил, буду ли я исполнять пенальти. Я сказал: «Да». На этом разговор закончился. Я знаю, что Дзюба любит исполнять пенальти.

Похожая ситуация произошла в домашней встрече с минским «Динамо». Мы били тогда два пенальти. Первый заработал я, а бил он; второй заработал Дзюба, а бил я. Вообще никаких проблем.

– В перерыве Семак об этом говорил?

– Нет. Даже слова не сказал.