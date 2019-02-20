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    Мак о незабитом пенальти в матче с «Фенербахче»: «Ничего страшного не произошло»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал о нереализованном пенальти в матче с «Фенербахче» (1:0, первый матч 1/16 финала Лиги Европы).

    – Что произошло в эпизоде, когда вы вызвались бить пенальти? Семак сказал, что это должен был делать Дзюба.

    – Нет абсолютно никаких проблем, ничего страшного не произошло. Дзюба спросил, буду ли я исполнять пенальти. Я сказал: «Да». На этом разговор закончился. Я знаю, что Дзюба любит исполнять пенальти.

    Похожая ситуация произошла в домашней встрече с минским «Динамо». Мы били тогда два пенальти. Первый заработал я, а бил он; второй заработал Дзюба, а бил я. Вообще никаких проблем.

    – В перерыве Семак об этом говорил?

    – Нет. Даже слова не сказал.

    • Ответная встреча состоится завтра, 21 февраля, в Санкт-Петербурге.
    • Начало – в 20:55 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2019 22:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 12:25

      В следующий раз пусть бьет Дзюба.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 21 февраля 2019, 10:15

      Конечно, ничего страшного. Ноги растут не оттуда, просрал пенальти и все в порядке. Сегодня посмотрим, как аукнется.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 21 февраля 2019, 06:55

      Ага, Дзюба, который любит бить пенальти соцопросом занялся - кто хочет бить пенальти?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 февраля 2019, 01:22

      Посмотрим, как этот незабитый пенальти аукнется после матча в Питере.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 21 февраля 2019, 00:59

      Лох

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 февраля 2019, 00:22

      Да ничего страшного,просто проё бан момент

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 февраля 2019, 23:53

      Ничего страшного, можно мазать и дальше.

      0
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 20 февраля 2019, 23:36

      никаких проблем. просто про..бали матч)

      1
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      Рейтинг: +1170

      inzek 20 февраля 2019, 23:31

      ему пох! деньги капают и ладно! и Семак не сказал ничего по той же причине

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 23:04

      Пробить пенальти не проблема, проблема забить гол с пенальти...

      5
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