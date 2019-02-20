Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар: «После травмы я два дня провел, плача дома»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, как справился психологически с травмой пятой плюсневой кости, полученной в январе.

    В прошлом сезоне бразилец примерно в это же время получил аналогичную травму – перелом пятой плюсневой кости на правой ноге.

    Ранее стало известно, что футболист пройдет консервативное лечение, которое займет десять недель.

    «Думаю, в этот раз это было еще сложнее, чем в прошлом году. Когда я травмировался впервые, я сказал: «Давайте, давайте оперировать. Решим эту проблему как можно скорее». У меня не было повода для грусти.

    Но в этот раз мне потребовалось больше времени, чтобы переварить произошедшее. Я провел два дня плача дома», – сказал Неймар.

    • В этом сезоне Неймар провел за парижан 23 матча, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Форвард пропустит 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», но, скорее всего, сыграет в следующем раунде плей-офф, в случае выхода туда «ПСЖ».

    Источник: Globo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2019 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 20 февраля 2019, 19:56

      Один из признаков проблемы с щитовидной железок - плаксивость. Может к доктору пусть сходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 20 февраля 2019, 18:17

      принцесса Несмеяна .....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      mikenseen 20 февраля 2019, 17:51

      Южноамериканцы вообще довольно сентиментальны и эмоций не скрывают,Суарес тоже в своё время заливался слезами в грудь Стиви Джи когда они упустили победу над КП и чемпионство,Давид Луис тоже плакал в интервью когда они от Германии пролетели,для них это норма,а у нас норма это «Ваши ожидания - ваши проблемы»

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 20 февраля 2019, 17:45

      чисто интересно, а как к этому относится его девушка? ему не стыдно перед ней, что он такая тряпка неспособная сражаться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 20 февраля 2019, 17:37

      Ути, бози мой... Какая нежинка.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 февраля 2019, 17:36

      не плачь,родная.... все пройдет ...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 20 февраля 2019, 17:27

      Неймар похоже подписал контракт с Министерством горьких слёз. Иначе я его постоянную пропаганду мужского нытья объяснить не могу...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11