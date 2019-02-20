Неймар: «После травмы я два дня провел, плача дома»

Один из признаков проблемы с щитовидной железок - плаксивость. Может к доктору пусть сходит.
Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, как справился психологически с травмой пятой плюсневой кости, полученной в январе.
В прошлом сезоне бразилец примерно в это же время получил аналогичную травму – перелом пятой плюсневой кости на правой ноге.
Ранее стало известно, что футболист пройдет консервативное лечение, которое займет десять недель.
«Думаю, в этот раз это было еще сложнее, чем в прошлом году. Когда я травмировался впервые, я сказал: «Давайте, давайте оперировать. Решим эту проблему как можно скорее». У меня не было повода для грусти.
Но в этот раз мне потребовалось больше времени, чтобы переварить произошедшее. Я провел два дня плача дома», – сказал Неймар.
- В этом сезоне Неймар провел за парижан 23 матча, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
- Форвард пропустит 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», но, скорее всего, сыграет в следующем раунде плей-офф, в случае выхода туда «ПСЖ».