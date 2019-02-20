Неймар: «После травмы я два дня провел, плача дома»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, как справился психологически с травмой пятой плюсневой кости, полученной в январе.

В прошлом сезоне бразилец примерно в это же время получил аналогичную травму – перелом пятой плюсневой кости на правой ноге.

Ранее стало известно, что футболист пройдет консервативное лечение, которое займет десять недель.

«Думаю, в этот раз это было еще сложнее, чем в прошлом году. Когда я травмировался впервые, я сказал: «Давайте, давайте оперировать. Решим эту проблему как можно скорее». У меня не было повода для грусти.

Но в этот раз мне потребовалось больше времени, чтобы переварить произошедшее. Я провел два дня плача дома», – сказал Неймар.