Okdiario: Перес хочет купить Неймара. Совет директоров «Реала» не советует его приобретать

Президент «Реала» Флорентино Перес очень хочет заполучить нападающего «ПСЖ» Неймара. Тем не менее, совет директоров клуба не советует руководителю покупать бразильца, считая, что нужно сосредоточиться на трансферах других футболистов.

При этом мадридцы продолжают контактировать с отцом 27-летнего игрока, который просит для сына подписной бонус в размере 40 миллионов.

Кроме того, Перес также намерен приобрести полузащитника «Челси» Эдена Азара. Ранее СМИ сообщили, что «Реал» откажется от бельгийца, если ему удастся договориться по Неймару.