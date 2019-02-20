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    Okdiario: Перес хочет купить Неймара. Совет директоров «Реала» не советует его приобретать

    Президент «Реала» Флорентино Перес очень хочет заполучить нападающего «ПСЖ» Неймара. Тем не менее, совет директоров клуба не советует руководителю покупать бразильца, считая, что нужно сосредоточиться на трансферах других футболистов.

    При этом мадридцы продолжают контактировать с отцом 27-летнего игрока, который просит для сына подписной бонус в размере 40 миллионов.

    Кроме того, Перес также намерен приобрести полузащитника «Челси» Эдена Азара. Ранее СМИ сообщили, что «Реал» откажется от бельгийца, если ему удастся договориться по Неймару.

    • В этом сезоне Неймар провел за парижан 23 матча, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
    • На счету Азара 15 мячей и 10 передач в 34-х встречах за лондонскую команду.

    Источник: Okdiario

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    20.02.2019 15:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 20:03

      Пусть Перес купит себе головную боль за дорого. Неймар похоже тоже будет отличаться своей "хрустальностью"...

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 18:57

      Перес не всегда имеет связь с реальностью.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 20 февраля 2019, 17:33

      неймар по стилю не подходит реалу. заменой кристине он не станет точно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > SarJr 20 февраля 2019, 19:01

      они обе "кристины"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 20 февраля 2019, 17:10

      Разве не тренер решает такие вопросы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > erma 20 февраля 2019, 18:09

      в Реале, нет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1130

      petr69 20 февраля 2019, 16:24

      Помимо футбольных качеств необходимо наличие лидерских и общечеловеческих.
      У Неймара они в усеченном виде, а потому его подписание даст только пиар

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п 20 февраля 2019, 16:17

      Судя по статистике ,достойная замена Роналду.Но характер дерьмо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 20 февраля 2019, 16:14

      Да нахрен этот нытик и симулянт нужен то, только одно кривлянье на поле

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +232

      Sterh > Skull_Boy 20 февраля 2019, 17:05

      Ну так как раз - только Криштиану ушел..)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      jengais 20 февраля 2019, 16:13

      Мбаппе купит, не прогадает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > jengais 20 февраля 2019, 17:27

      Мбаппе купить- финансовый фэйр плей нарушить ....

      1
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      Рейтинг: +905

      VVadic > 84aivengo 20 февраля 2019, 19:58

      Реалу вообще невозможно ФФП нарушить. Уже столько лет никого не покупали, только продавали. Они смогут позволить одновременно и Кейна и Мбаппе и Азара!

      2
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      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 20 февраля 2019, 16:11

      Совет не советует))

      0
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