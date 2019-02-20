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    Запущено голосование на звание лучшей новой арены в мире в 2018 году. В нем участвуют семь российских стадионов

    Портал StadiumDB [один из ведущих мировых сайтов, посвященных футбольным стадионам] запустил голосование на звание лучшей новой арены в мире в 2018 году.

    В число претендентов вошли семь стадионов в России: в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге. Все они были построены к чемпионату мира.

    Голосование продлится до 4 марта. В нем может принять участие любой желающий. Названия 10-ти финалистов будут названы 25 февраля. Победитель определится 7-8 марта.

    ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах на 12-ти стадионах.

    Источник: StadiumDB

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    20.02.2019 13:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 20 февраля 2019, 17:55

      смех да и только. лучшего стадиона страны в претедентах нет.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 20 февраля 2019, 17:07

      Скорей бы прошло голосование пока наши стадионы не развалились :)

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 16:10

      Удачи нашим стадионам.

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 20 февраля 2019, 15:22

      Екатеринбург арена с дополнительными трибунами, верх совершенства. Надеюсь победит ***** ))))

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 февраля 2019, 15:18

      Самара победит

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 20 февраля 2019, 13:15

      Манекены опять победят...

      0
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