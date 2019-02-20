Запущено голосование на звание лучшей новой арены в мире в 2018 году. В нем участвуют семь российских стадионов

Портал StadiumDB [один из ведущих мировых сайтов, посвященных футбольным стадионам] запустил голосование на звание лучшей новой арены в мире в 2018 году.

В число претендентов вошли семь стадионов в России: в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге. Все они были построены к чемпионату мира.

Голосование продлится до 4 марта. В нем может принять участие любой желающий. Названия 10-ти финалистов будут названы 25 февраля. Победитель определится 7-8 марта.

ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах на 12-ти стадионах.