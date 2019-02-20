Ван Дейк вручил Красному Кресту чек от УЕФА на 100 тысяч на проект по воссоединению семей

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк передал Международному Комитету Красного Креста (МККК) чек от УЕФА на 100 тысяч евро.

Средства пойдут на нужды проекта по воссоединению семей, которые оказались в зоне вооруженных действий или пострадали от насилия в других ситуациях.

Ван Дейк получил чек от вице-президента УЕФА Микеле Увы, а затем передал его заместителю регионального директора МККК по Европе и Центральной Азии Мартину Шюппу.

«Это по-настоящему важно. В мире не так много других организаций или проектов, которые занимаются этим. Я верю, этот проект достоин поддержки», – заявил ван Дейк.