Ван Дейк вручил Красному Кресту чек от УЕФА на 100 тысяч на проект по воссоединению семей

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк передал Международному Комитету Красного Креста (МККК) чек от УЕФА на 100 тысяч евро.
Средства пойдут на нужды проекта по воссоединению семей, которые оказались в зоне вооруженных действий или пострадали от насилия в других ситуациях.
Ван Дейк получил чек от вице-президента УЕФА Микеле Увы, а затем передал его заместителю регионального директора МККК по Европе и Центральной Азии Мартину Шюппу.
«Это по-настоящему важно. В мире не так много других организаций или проектов, которые занимаются этим. Я верю, этот проект достоин поддержки», – заявил ван Дейк.
- Ван Дейка выбрали для передачи чека как члена команды года-2018 по версии читателей официального сайта УЕФА.
- Церемония состоялась перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Баварией».
- Ван Дейк не сыграл против «Баварии» из-за перебора желтых карточек.