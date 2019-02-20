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    Ван Дейк вручил Красному Кресту чек от УЕФА на 100 тысяч на проект по воссоединению семей

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк передал Международному Комитету Красного Креста (МККК) чек от УЕФА на 100 тысяч евро.

    Средства пойдут на нужды проекта по воссоединению семей, которые оказались в зоне вооруженных действий или пострадали от насилия в других ситуациях.

    Ван Дейк получил чек от вице-президента УЕФА Микеле Увы, а затем передал его заместителю регионального директора МККК по Европе и Центральной Азии Мартину Шюппу.
    «Это по-настоящему важно. В мире не так много других организаций или проектов, которые занимаются этим. Я верю, этот проект достоин поддержки», – заявил ван Дейк.

    • Ван Дейка выбрали для передачи чека как члена команды года-2018 по версии читателей официального сайта УЕФА.
    • Церемония состоялась перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Баварией».
    • Ван Дейк не сыграл против «Баварии» из-за перебора желтых карточек.

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    20.02.2019 07:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 20 февраля 2019, 13:38

      мужик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 20 февраля 2019, 09:09

      Красавчик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 20 февраля 2019, 08:32

      Отдайте их бывшей жене Аршавина)))))))))))))

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