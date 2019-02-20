Клопп: «Я не на седьмом небе от счастья, но ничья с «Баварией» – нормальный результат»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал нулевую ничью с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы сами усложнили себе жизнь последней передачей. Сегодня многообещающие подходы сдулись 10-12 раз. Мы можем играть лучше и должны играть лучше.

В первом тайме у нас были моменты поопаснее. Не могу вспомнить ни одного момента у обеих команд во втором тайме. С этой точки зрения, это был не матч Лиги чемпионов.

С точки зрения результата, это нормально. Не результат мечты, конечно, но хороший. Мы сыграли на ноль без большого парня Вирджила ван Дейка. Многие от нас этого не ждали.

Мы защищались неплохо, многое на самом деле было неплохо. Я не на седьмом небе от счастья, но этот результат меня устраивает», – сказал Клопп.