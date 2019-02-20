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    Клопп: «Я не на седьмом небе от счастья, но ничья с «Баварией» – нормальный результат»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал нулевую ничью с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы сами усложнили себе жизнь последней передачей. Сегодня многообещающие подходы сдулись 10-12 раз. Мы можем играть лучше и должны играть лучше.
    В первом тайме у нас были моменты поопаснее. Не могу вспомнить ни одного момента у обеих команд во втором тайме. С этой точки зрения, это был не матч Лиги чемпионов.

    С точки зрения результата, это нормально. Не результат мечты, конечно, но хороший. Мы сыграли на ноль без большого парня Вирджила ван Дейка. Многие от нас этого не ждали.

    Мы защищались неплохо, многое на самом деле было неплохо. Я не на седьмом небе от счастья, но этот результат меня устраивает», – сказал Клопп.

    • Ответная встреча состоится 13 марта.
    • Матч пропустит из-за перебора желтых карточек Йозуа Киммих.

    Источник: BBC

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    20.02.2019 06:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 15:07

      Для Баварии этот результат тоже не назовешь плохим.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 20 февраля 2019, 13:41

      с одной стороны результат ну такое. в германии будет сложно. с другой -- домашний матч в сухую дает большое преимущество. сделать в германии акцент на быстрый гол, а потом просто закрыться и ловить на контратаках, что ливер умеет делать просто превосходно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 20 февраля 2019, 08:25

      А не стыдно?

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 20 февраля 2019, 07:13

      Уважаемый Клопп. Не е. клопа.
      Ты прекрасно знаешь ,как твои земляки играют дома. Тебе бы подсуетиться.
      На два фронта тяжеловато будет. К тому же Бавария жаждет реванша за прошлые проделки Ливера)))

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