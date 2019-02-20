Нойер установил личный рекорд по касаниям мяча в матче Лиги чемпионов

Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Бавария» закончилась со счетом 0:0.

Голкипер гостей Мануэль Нойер коснулся мяча 70 раз. Это его лучший показатель за все время выступлений на турнире с момента дебюта в сентябре 2011 года.