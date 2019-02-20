Нойер установил личный рекорд по касаниям мяча в матче Лиги чемпионов

Нойер всегда классно играл ногами, поэтому и Гвардиоле нравился. Глупо было бы Баварии это не использовать, чтобы сохранять темп, который им подходит.
Кстати Бавария за него 30 миллионов заплатила. Там ещё бонусы были прописаны.
Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Бавария» закончилась со счетом 0:0.
Голкипер гостей Мануэль Нойер коснулся мяча 70 раз. Это его лучший показатель за все время выступлений на турнире с момента дебюта в сентябре 2011 года.
- Вратарь перешел в мюнхенский клуб в июне 2011 года из «Шальке» за 18 миллионов евро.
- Выиграл с командой 15 трофеев, включая шесть титулов чемпиона Германии и Лигу чемпионов.
- Ответная встреча состоится 13 марта на «Альянц Арене».