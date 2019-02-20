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    Нойер установил личный рекорд по касаниям мяча в матче Лиги чемпионов

    Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»«Бавария» закончилась со счетом 0:0.

    Голкипер гостей Мануэль Нойер коснулся мяча 70 раз. Это его лучший показатель за все время выступлений на турнире с момента дебюта в сентябре 2011 года.

    • Вратарь перешел в мюнхенский клуб в июне 2011 года из «Шальке» за 18 миллионов евро.
    • Выиграл с командой 15 трофеев, включая шесть титулов чемпиона Германии и Лигу чемпионов.
    • Ответная встреча состоится 13 марта на «Альянц Арене».

    Источник: OptaFranz

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    20.02.2019 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 февраля 2019, 13:40

      Нойер всегда классно играл ногами, поэтому и Гвардиоле нравился. Глупо было бы Баварии это не использовать, чтобы сохранять темп, который им подходит.
      Кстати Бавария за него 30 миллионов заплатила. Там ещё бонусы были прописаны.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 февраля 2019, 09:22

      А Чердак не переставая нахваливал Баварию, которая трусливо перепасовывалась между защитниками и вратарем.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 февраля 2019, 03:47

      Это он по мячу соскучился пока был травмирован.

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