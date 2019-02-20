Болельщики «Баварии» раскритиковали цены билетов на матчи своего клуба и «Ливерпуля». Англичане аплодировали

«Ливерпуль» принимает «Баварию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, 77 минута).

По информации журналиста The Times Генри Винтера, гостевые болельщики раскритиковали руководство красных за цены на билеты.

Немцы вывесили баннеры с текстами «Билеты на гостевой матч: «Ливерпуль» – 48 фунтов, «Бавария» – 55 евро», «Жадность не знает границ» и «20 – вполне достаточно». По информации Винтера, болельщики английского клуба поприветствовали растяжки аплодисментами.

За событиями встречи на «Энфилде» можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».