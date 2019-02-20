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    Болельщики «Баварии» раскритиковали цены билетов на матчи своего клуба и «Ливерпуля». Англичане аплодировали

    «Ливерпуль» принимает «Баварию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, 77 минута).

    По информации журналиста The Times Генри Винтера, гостевые болельщики раскритиковали руководство красных за цены на билеты.

    Немцы вывесили баннеры с текстами «Билеты на гостевой матч: «Ливерпуль» – 48 фунтов, «Бавария» – 55 евро», «Жадность не знает границ» и «20 – вполне достаточно». По информации Винтера, болельщики английского клуба поприветствовали растяжки аплодисментами.

    За событиями встречи на «Энфилде» можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    Источник: Твиттер журналиста The Times Генри Винтера

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    20.02.2019 00:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 20 февраля 2019, 13:47

      Когда клубы покупают пешеходов за 20-30 млн. евро. вспоминается, как Барса продала в Наполи Марадону. 7,6 млн долларов!!!
      Деньги уничтожили футбол. По крайней мере в России.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 12:44

      Хотя бы таким способом бороться с повышением стоимости билетов.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 20 февраля 2019, 09:41

      Вот! Это под разговоры наших евролюбов о большом достатке обитателей общака и низких ценах. Жадные,нищеброды..Да у нас на матч такого уровня такую цену впилят,что просто половина желающих не пойдёт.А кто пойдёт,бунтовать не будет из-за 4,5 тысяч-подумаешь!

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 20 февраля 2019, 08:20

      Что за дискриминация творится! Это очень низко! Вскоре политика и бизнес просто напросто убьют весь спорт в мире.

      3
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 20 февраля 2019, 02:47

      А я то думал,что это в конце игры где ничего не происходит болельщики начинают аплодировать... Что же, достойно. Человеческая жадность не знает границ

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 февраля 2019, 01:00

      В принципе они имеют полное право деньги вернуть потребовать. Первый акт спектакля не удался, жаль ещё что антракт длинноват в этом году выйдет.

      1
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      Рейтинг: +3414

      AZ 20 февраля 2019, 00:50

      а игра: 0:0

      3
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > AZ 20 февраля 2019, 11:39

      на каждый тайм по 24 фунта....
      не страшно..

      3
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