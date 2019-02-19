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    Левандовски: «Энфилд» будет болеть против нас. Меня это мотивирует»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча начнется в 23:00 по Москве.

    «Болельщики будут настроены против нас. Лично меня такая атмосфера мотивирует. Игра в таком случае становится особенной», – сказал поляк.

    • «Ливерпуль» – действующий финалист Лиги чемпионов.
    • В официальном матче команды последний раз играли между собой в 2001 году – со счетом 3:2 победили британцы.
    • Обе команды не лидируют в своих чемпионатах.

    Источник: Твиттер Лиги чемпионов

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    19.02.2019 21:15
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 12:16

      Роберт правильно мыслит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 февраля 2019, 21:53

      Хороший настрой, это плюс, но только помни, Роберт, каждый голевой момент на вес золота и пожалуйста, не транжирь голевые моменты!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 19 февраля 2019, 21:29

      Ливерпуль пройдет дальше

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