Левандовски: «Энфилд» будет болеть против нас. Меня это мотивирует»

Роберт правильно мыслит.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча начнется в 23:00 по Москве.
«Болельщики будут настроены против нас. Лично меня такая атмосфера мотивирует. Игра в таком случае становится особенной», – сказал поляк.
- «Ливерпуль» – действующий финалист Лиги чемпионов.
- В официальном матче команды последний раз играли между собой в 2001 году – со счетом 3:2 победили британцы.
- Обе команды не лидируют в своих чемпионатах.