Левандовски: «Энфилд» будет болеть против нас. Меня это мотивирует»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча начнется в 23:00 по Москве.

«Болельщики будут настроены против нас. Лично меня такая атмосфера мотивирует. Игра в таком случае становится особенной», – сказал поляк.