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    Украинский журналист – о ЧМ-2018: «Путин просто купил ФИФА. И с точки зрения президента России правильно сделал»

    Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Россия получила право на проведение чемпионата мира-2018 незаконно. По его словам, ФИФА не должна была позволять стране-агрессору проводить на своей территории такое значимое спортивное событие, но была «куплена» президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Я авторитетно вам говорю: если вы, даже не под камеру, обратитесь к людям, которые руководят российской футбольной федерацией, или вы дойдете до Мутко, и спросите его, был ли под угрозой чемпионат мира в России, он вам скажет, что да, если будет откровенен с вами.

    Моя точка зрения: у России надо было забрать чемпионат мира. Не имеет права страна-агрессор проводить у себя на территории такие соревнования. Как ни имел права Советский союз в 80 году проводить Олимпиаду после вторжения в декабре 79 года в Афганистан. И весь цивилизованный мир ее бойкотировал. Поехали только социалистические развивающиеся страны и несколько десятков атлетов из стран развитого капитализма. Тогда этот бойкот удался. Сейчас – нет. Я абсолютно понимаю коррупционный характер ФИФА. Скандалы разгорелись там нешуточные. И по поводу чемпионата мира в России, и в Катаре, и в ЮАР. Это все звенья одной цепи.

    Я поспорил на 500 долларов с человеком, который очень хорошо разбирается в этом. Жаль, что тогда он мне не сказал, почему чемпионат мира состоится в России. Это бывший вице-президент Федерации футбола Украины Борис Воскресенский. Он сказал, что чемпионат мира в России будет. Когда чемпионат состоялся, и я отдал ему 500 долларов, я его спросил, почему он так говорил. Он сказал, что из-за того, что ФИФА – это самая коррупционная в мире организация. Ее купили, и правильно сделали. Я понимаю, что Путин со своими товарищами просто купил ФИФА. И с точки зрения президента России правильно сделал», – сказал Гордон в интервью YouTube-каналу «вДудь».

    Источник: YouTube-канал «вДудь»

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    19.02.2019 18:35
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 09:52

      Кому твое зыдовское мнение накер интересно?

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 20 февраля 2019, 09:46

      Ну сам же сказал,что правильно сделал,что купил,так ведь купил,а не своровал,как ваши некоторые (ты их лучше знаешь)!

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 20 февраля 2019, 07:47

      Предъявил, докажи! А так, пустой лай за забором.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      Niko 20 февраля 2019, 06:41

      Америку открыл...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 19 февраля 2019, 21:52

      Так он за 500 баксов жопу рвёт оказывается!)))А я то, когда начал читать статью, подумал, что он справедливости ищет))Сам себе противоречит - если ФИФА самая коррумпированная - то её мог в принципе любой купить, так какая разница кто?))

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 19 февраля 2019, 21:46

      Завидывать нужно с умом

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 19 февраля 2019, 21:31

      Это болезнь,называется ЗАВИСТЬ!

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 > upiter622 20 февраля 2019, 06:08

      Нет, это рогулизм. На каждом углу кричат, что Россия агрессор. Но послов не отзывают, дипотношения не рвут, торгуют вовсю, а в газовую трубу так мертвой хваткой вцепились.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 19 февраля 2019, 20:53

      Я поспорил,,,,я не поспорил,,,человек который разбирается,,,один трёп базарный,,,,Есть доказательства в студию а нет так не трепи языком,,,,,

      2
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      Рейтинг: +673

      life85 19 февраля 2019, 20:49

      каким надо быть м..даком чтобы верить что у нас отберут ЧМ ?!?!?!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 февраля 2019, 20:31

      Влиятельному и авторитетному в украинских умах журналисту Дмитрию Гондону, но совершенно не сведущему в спорте, надо знать: Россия спортивная держава и у нас проводились не раз ЧЕ и ЧМ по многим видам спорта, летние и зимние ОИ на высочайшем уровне. Проведенный ЧМ по футболу многими зарубежными специалистами, болельщиками, безусловно не майданутыми, отмечается как один из лучших в истории, если не самый лучший. Лучше спорь кто у вас из клоунов станет президентом страны...

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 06:31

      Да уж... Этому хамовитому и агрессивному Гордону далеко до толерантного интеллектуала Шейнина во всех отношениях, а в спорте Гордон вообще профан, я слушал и смотрел десятки его интервью с футболистами и комментаторами. Он просто показал в них себя полным дилетантом. И, кстати, Рубик, очень остроумно назвать его Гондоном. Я полчаса хохотал! ЗачОт!!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ЮНик 20 февраля 2019, 07:51

      У на свой есть с такой фамилией тележурналист Александр Гордон, который не раз говорил, что его так ещё со школы дразнили. А украинского и у нас стали приглашать в одно политическое шоу, где он по телемосту высказывает своё мнение. Я его хорошо знаю так как в своё время ездил каждый год к родителям до майдана в отпуск и смотрел там разные программы по украинским каналам. Где была раньше Украина и где она сейчас, только олигофрен не поймёт.

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 20:32

      Чтоб знали: Гордон понимает в футболе уж поболе Вашего.

      -3
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