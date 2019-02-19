Украинский журналист – о ЧМ-2018: «Путин просто купил ФИФА. И с точки зрения президента России правильно сделал»

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Россия получила право на проведение чемпионата мира-2018 незаконно. По его словам, ФИФА не должна была позволять стране-агрессору проводить на своей территории такое значимое спортивное событие, но была «куплена» президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я авторитетно вам говорю: если вы, даже не под камеру, обратитесь к людям, которые руководят российской футбольной федерацией, или вы дойдете до Мутко, и спросите его, был ли под угрозой чемпионат мира в России, он вам скажет, что да, если будет откровенен с вами.

Моя точка зрения: у России надо было забрать чемпионат мира. Не имеет права страна-агрессор проводить у себя на территории такие соревнования. Как ни имел права Советский союз в 80 году проводить Олимпиаду после вторжения в декабре 79 года в Афганистан. И весь цивилизованный мир ее бойкотировал. Поехали только социалистические развивающиеся страны и несколько десятков атлетов из стран развитого капитализма. Тогда этот бойкот удался. Сейчас – нет. Я абсолютно понимаю коррупционный характер ФИФА. Скандалы разгорелись там нешуточные. И по поводу чемпионата мира в России, и в Катаре, и в ЮАР. Это все звенья одной цепи.

Я поспорил на 500 долларов с человеком, который очень хорошо разбирается в этом. Жаль, что тогда он мне не сказал, почему чемпионат мира состоится в России. Это бывший вице-президент Федерации футбола Украины Борис Воскресенский. Он сказал, что чемпионат мира в России будет. Когда чемпионат состоялся, и я отдал ему 500 долларов, я его спросил, почему он так говорил. Он сказал, что из-за того, что ФИФА – это самая коррупционная в мире организация. Ее купили, и правильно сделали. Я понимаю, что Путин со своими товарищами просто купил ФИФА. И с точки зрения президента России правильно сделал», – сказал Гордон в интервью YouTube-каналу «вДудь».