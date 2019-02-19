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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» сыграет дома с «Баварией»

    Сегодня состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» примет «Баварию».

    Игра пройдет на «Энфилде». Последний раз клубы в официальных матчах встречались в рамках полуфинала Кубка чемпионов-1980/1981. Тогда по сумме двухматчевого противостояние дальше прошли мерсисайдцы. Они же и стали победителем розыгрыша еврокубка.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Бавария». Начало в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2019 22:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 19 февраля 2019, 22:47

      Немец против немцев. Чего ждать?Оба лидеры в своих чемпах.
      Будем смотреть.

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