Лига чемпионов. «Ливерпуль» сыграет дома с «Баварией»

Сегодня состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» примет «Баварию».

Игра пройдет на «Энфилде». Последний раз клубы в официальных матчах встречались в рамках полуфинала Кубка чемпионов-1980/1981. Тогда по сумме двухматчевого противостояние дальше прошли мерсисайдцы. Они же и стали победителем розыгрыша еврокубка.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Бавария». Начало в 23:00 по московскому времени.