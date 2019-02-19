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    Экс-нападающий «Челси» Саттон: «Матч с «МЮ» для Сарри станет последним»

    Экс-форвард «Челси» Крис Саттон считает, что Маурицио Сарри в скором времени уволят.

    Накануне синие проиграли «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).

    «Это был последний матч Маурицио Сарри в «Челси». Его уволят по многим причинам. Он сам говорил, что не может мотивировать игроков, кроме того, он не способен меняться и подстраиваться под ситуацию.

    Сарри пробудет на своем посту максимум до утра. Зачем рисковать очередным матчем и оставлять его до игры с «Манчестер Сити»?» – заявил Саттон.

    • Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года.
    • Команда занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.
    • 24 февраля «Челси» проведет с «Манчестер Сити» финальный матч Кубка английской лиги.

    Источник: BBC

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    19.02.2019 09:31
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