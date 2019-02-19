Экс-нападающий «Челси» Саттон: «Матч с «МЮ» для Сарри станет последним»

Экс-форвард «Челси» Крис Саттон считает, что Маурицио Сарри в скором времени уволят.
Накануне синие проиграли «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).
«Это был последний матч Маурицио Сарри в «Челси». Его уволят по многим причинам. Он сам говорил, что не может мотивировать игроков, кроме того, он не способен меняться и подстраиваться под ситуацию.
Сарри пробудет на своем посту максимум до утра. Зачем рисковать очередным матчем и оставлять его до игры с «Манчестер Сити»?» – заявил Саттон.
- Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года.
- Команда занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.
- 24 февраля «Челси» проведет с «Манчестер Сити» финальный матч Кубка английской лиги.