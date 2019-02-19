Экс-нападающий «Челси» Саттон: «Матч с «МЮ» для Сарри станет последним»

Экс-форвард «Челси» Крис Саттон считает, что Маурицио Сарри в скором времени уволят.

Накануне синие проиграли «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).

«Это был последний матч Маурицио Сарри в «Челси». Его уволят по многим причинам. Он сам говорил, что не может мотивировать игроков, кроме того, он не способен меняться и подстраиваться под ситуацию.

Сарри пробудет на своем посту максимум до утра. Зачем рисковать очередным матчем и оставлять его до игры с «Манчестер Сити»?» – заявил Саттон.