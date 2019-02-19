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    Тарасов – о футболке с Путиным: «Кто-то назовет это жополизством, но мне нравится, как наш президент правит Россией»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил, зачем в феврале 2016 года после игры 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» в Турции продемонстрировал майку с изображением президента России Владимира Путина и надписью «самый вежливый президент».

    «Не считаю, что это была глупость. Абсолютно! Честно, тогда я не знал регламент. Я знал, что это политический момент, но не знал, что нельзя надевать. У нас был напряженный период с той страной, где я это сделал. Я просто хотел выразить свою поддержку. Мне нравится наш руководитель, наш президент. Что в этом такого? Мне нравится, как он правит страной. Кто-то сейчас назовет это жополизством, но мне все равно. Это мое мнение. Если люди за него голосуют, значит он многим нравится. Мой мотив был в том, чтобы поддержать. Были опасения, но я не боялся», – поделился полузащитник.

    • Дмитрий Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года.
    • В этом сезоне полузащитник сыграл в восьми матчах.

    Источник: Официальный YouTube канал «Локомотива»

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    19.02.2019 07:55
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +370

      mirspirs 22 февраля 2019, 20:01

      Бедный Путин, без Тарасова бы не справился

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 20 февраля 2019, 17:58

      Если проанализировать жизнь Дмитрия, то можно понять, что ему в принципе близки недалекие люди

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 февраля 2019, 09:39

      Очень доходчиво и кратко описал дегенератов Г.П.Климов в своём видео.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 19 февраля 2019, 20:13

      тарасов - подданый правителя ,т.е.монарха... при другом руководителе страны так вряд ли бы себя повёл...в знак благодарности за безбедную жизнь,можно и лизнуть...авось,заметят и оценят...заискивание и коленопреклонение перед властью - лишь бы кормила и не трогала...

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 февраля 2019, 19:48

      Вот смотрю - все так прям накинулись на Тарасова - мол лизопоп и т.п. Но задумайтесь - Из всех футболистов РФПЛ не нравится, как руководит Путин только двум - тем, кто играет за ФК Бутырка. Остальным футболистам наш Президент не может не нравиться. Деньги им платят не малые и их всё в этой жизни устраивает, и уж тем более тот лимит, который поддерживают сверху.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 февраля 2019, 16:04

      Ой нарвётся он когда-нибудь на дюли от простых граждан...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 19 февраля 2019, 14:59

      Идиотизм. за 19 лет привел к тому что бюджет это только налоги. Все просрали. Не страна а колония.

      10
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 19 февраля 2019, 14:41

      Все равно жополиз.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 14:38

      Свою любовь к президенту ему надо было показать за пределами стадиона.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +202

      Ronko 19 февраля 2019, 14:04

      Надо понимать, что ты недалекий, и что показ своего отношения может повлиять на таких же недалеких людей.

      4
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