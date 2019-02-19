Тарасов – о футболке с Путиным: «Кто-то назовет это жополизством, но мне нравится, как наш президент правит Россией»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил, зачем в феврале 2016 года после игры 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» в Турции продемонстрировал майку с изображением президента России Владимира Путина и надписью «самый вежливый президент».

«Не считаю, что это была глупость. Абсолютно! Честно, тогда я не знал регламент. Я знал, что это политический момент, но не знал, что нельзя надевать. У нас был напряженный период с той страной, где я это сделал. Я просто хотел выразить свою поддержку. Мне нравится наш руководитель, наш президент. Что в этом такого? Мне нравится, как он правит страной. Кто-то сейчас назовет это жополизством, но мне все равно. Это мое мнение. Если люди за него голосуют, значит он многим нравится. Мой мотив был в том, чтобы поддержать. Были опасения, но я не боялся», – поделился полузащитник.