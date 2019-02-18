Секретарь ОНК: «Думаю, Мамаев успеет сыграть еще один матч в СИЗО. Кокорин – на данный момент вряд ли»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что у полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет возможность сыграть еще один матч в СИЗО.

14 февраля футболист со своими сокамерниками провел встречу в «Бутырке», в которой забил семь голов. Он сыграл за обе команды.

«Матч пошeл на пользу. Теперь в ежедневном режиме водят людей из других больших камер точно так же играть в футбол. Раньше такой возможности не было. Надеемся, что теперь это будет внедряться в регионах и в других местах. Зачастую люди сидят в СИЗО и не имеют возможности этим заниматься.

Спорт всегда улучшает не только самочувствие, но и закаляет человека. Человек становится более социализированным. Ведь даже если человек виноват в преступлении, он должен выйти здоровым, исправившимся и стать частью общества. Сможет ли Мамаев сыграть ещe один матч? Думаю, что их камера ещe успеет сыграть. Если у Павла будет больше времени, у него будет возможность обучить сокамерников новым футбольным элементам, показать упражнения.

Что касается Кокорина, то всe будет зависеть от его здоровья и желания. Но на данный момент вряд ли, потому что это зависит от его специфики травмы. В условиях СИЗО работать с коленом тяжело. Врач его посещает регулярно, но надо понимать, что ему ещe необходимо пройти процесс реабилитации. Ситуацию на контроле держит уполномоченный по правам человека по городу Москва. Но загвоздка в том, что в СИЗО есть труднодоступность получения каких-то высокотехнологичных медицинских услуг», – сказал Мельников.