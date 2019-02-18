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    Секретарь ОНК: «Думаю, Мамаев успеет сыграть еще один матч в СИЗО. Кокорин – на данный момент вряд ли»

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что у полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет возможность сыграть еще один матч в СИЗО.

    14 февраля футболист со своими сокамерниками провел встречу в «Бутырке», в которой забил семь голов. Он сыграл за обе команды.

    «Матч пошeл на пользу. Теперь в ежедневном режиме водят людей из других больших камер точно так же играть в футбол. Раньше такой возможности не было. Надеемся, что теперь это будет внедряться в регионах и в других местах. Зачастую люди сидят в СИЗО и не имеют возможности этим заниматься.

    Спорт всегда улучшает не только самочувствие, но и закаляет человека. Человек становится более социализированным. Ведь даже если человек виноват в преступлении, он должен выйти здоровым, исправившимся и стать частью общества. Сможет ли Мамаев сыграть ещe один матч? Думаю, что их камера ещe успеет сыграть. Если у Павла будет больше времени, у него будет возможность обучить сокамерников новым футбольным элементам, показать упражнения.

    Что касается Кокорина, то всe будет зависеть от его здоровья и желания. Но на данный момент вряд ли, потому что это зависит от его специфики травмы. В условиях СИЗО работать с коленом тяжело. Врач его посещает регулярно, но надо понимать, что ему ещe необходимо пройти процесс реабилитации. Ситуацию на контроле держит уполномоченный по правам человека по городу Москва. Но загвоздка в том, что в СИЗО есть труднодоступность получения каких-то высокотехнологичных медицинских услуг», – сказал Мельников.

    • В октябре Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким был арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве.
    • 8 декабря Тверской суд Москвы продлил содержание всех четверых в СИЗО еще на два месяца.
    • 6 февраля срок ареста был продлен до 8 апреля.

    Источник: «Чемпионат»

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    18.02.2019 18:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 18 февраля 2019, 21:26

      У меня вопрос.А разве после суда они не станут невыездными?Хотя бы на какое то время?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 февраля 2019, 20:49

      да хоть 100 матчей пусть шпарит надоели пиарить этих лохов

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 18 февраля 2019, 19:20

      после того как он был заигран , СИЗО теперь за его трансфер на волю дорого попросит)

      4
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 18 февраля 2019, 19:19

      что зоострять внимание на двух у е .........ах вам что больше денег не платит не кто????????????????????????????????????????????????????????????????7

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 февраля 2019, 18:53

      В апреле выйдут.Миллер своих не сдаёт,а Маму "до кучи" выпустят.

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