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    Клопп: «Не сомневаюсь, завтра будет шикарный матч. Атмосфера на «Энфилде» – нечто непередаваемое»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

    Игра состоится завтра, 19 февраля, на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Нас ждет тяжелейшая битва с очень сильной и опытной командой. Но мы тоже сильны, хотя это еще нужно доказать на поле.

    Очень здорово, что многие люди верят в нашу победу над «Баварией», но мы еще должны это сделать. Пока история развивается очень хорошо, но она еще далеко не завершена.

    «Бавария» шесть лет доминировала в Бундеслиге, и было совершенно очевидно, что в этом году будет несколько иначе. Чтобы стать чемпионом, команде нужны страсть новичка и мастерство реального претендента на победу. Возможно, в начале сезона у мюнхенцев этого не было, но сейчас они исправляют ситуацию. И я считаю, что это делает «Баварию» еще более опасным соперником.

    Нужно создать на поле такую атмосферу, чтобы всем нам было легче. Но я не сомневаюсь, что завтра будет шикарный матч. От таких всегда получаешь удовольствие. Атмосфера на «Энфилде» – нечто непередаваемое. Благодаря нашим болельщикам команда играет даже не на 100, а на 140 процентов», – сказал Клопп.

    Ответная встреча между «Баварией» и «Ливерпулем» пройдет 13 марта в Мюнхене.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    18.02.2019 18:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 18 февраля 2019, 19:37

      in Klopp we TRUST!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 февраля 2019, 18:42

      И нам болельщикам хочется увидеть интересную комбинационную игру, на высоких скоростях с красивыми голами. Надеюсь , что команды оправдают наши ожидания.

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