В Саудовской Аравии опровергли слухи о покупке принцем «Манчестер Юнайтед» за 3,8 миллиарда

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман не собирается покупать «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил пресс-секретарь королевской семьи Турки аль-Шабанах.

Ранее сообщалось, что бин Салман готов приобрести английский клуб за 3,8 миллиарда фунтов стерлингов.

В настоящее время «МЮ» принадлежит братьям Джоэлу и Авраму Глейзерам, которые владеют клубом с 2005 года.

«Сообщения о том, что его королевское высочество наследный принц Мохаммад бин Салман намерен купить «Манчестер Юнайтед» – абсолютная ложь.

«МЮ» провел встречу с Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможность спонсорства. Сделка не состоялась», – написал аль-Шабанах в твиттере.