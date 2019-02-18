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    В Саудовской Аравии опровергли слухи о покупке принцем «Манчестер Юнайтед» за 3,8 миллиарда

    Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман не собирается покупать «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил пресс-секретарь королевской семьи Турки аль-Шабанах.

    Ранее сообщалось, что бин Салман готов приобрести английский клуб за 3,8 миллиарда фунтов стерлингов.

    В настоящее время «МЮ» принадлежит братьям Джоэлу и Авраму Глейзерам, которые владеют клубом с 2005 года.

    «Сообщения о том, что его королевское высочество наследный принц Мохаммад бин Салман намерен купить «Манчестер Юнайтед» – абсолютная ложь.

    «МЮ» провел встречу с Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможность спонсорства. Сделка не состоялась», – написал аль-Шабанах в твиттере.

    Источник: The Mirror

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    18.02.2019 13:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +259

      professor13 18 февраля 2019, 17:23

      Не думаю что купят просто даже из за эмблемы мю,шейха не поймут если не поменяют дьявола и не думаю что болельщики ему это позволят

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 18 февраля 2019, 13:52

      За такие бабки мог бы первую игру купить на ЧМ2018.

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