Бензема: «Я не сумасшедший, чтобы ждать вызов в сборную Франции»

Форвард «Реала» Карим Бензема заявил, что не ожидает своего возвращения в сборную Франции.
«Я не сумасшедший, чтобы ждать вызов в сборную. К тому же сейчас у сборной совсем другие времена. Они являются чемпионами мира, в команде новое поколение, молодые футболисты очень хорошо себя проявляют. Я желаю команде всего хорошего», – сказал Бензема.
- 31-летний нападающий не вызывается в сборную Франции с 2015 года из-за причастности к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.
- В текущем сезоне Бензема сыграл 39 матчей в составе «Реала», забил 19 голов и сделал семь результативных передач.