Бензема: «Я не сумасшедший, чтобы ждать вызов в сборную Франции»

Форвард «Реала» Карим Бензема заявил, что не ожидает своего возвращения в сборную Франции.

«Я не сумасшедший, чтобы ждать вызов в сборную. К тому же сейчас у сборной совсем другие времена. Они являются чемпионами мира, в команде новое поколение, молодые футболисты очень хорошо себя проявляют. Я желаю команде всего хорошего», – сказал Бензема.