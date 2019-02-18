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    Бензема: «Я не сумасшедший, чтобы ждать вызов в сборную Франции»

    Форвард «Реала» Карим Бензема заявил, что не ожидает своего возвращения в сборную Франции.

    «Я не сумасшедший, чтобы ждать вызов в сборную. К тому же сейчас у сборной совсем другие времена. Они являются чемпионами мира, в команде новое поколение, молодые футболисты очень хорошо себя проявляют. Я желаю команде всего хорошего», – сказал Бензема.

    • 31-летний нападающий не вызывается в сборную Франции с 2015 года из-за причастности к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.
    • В текущем сезоне Бензема сыграл 39 матчей в составе «Реала», забил 19 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Téléfoot

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    18.02.2019 09:21
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