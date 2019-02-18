«Арсенал» потребовал у «ПСЖ» 60 миллионов фунтов за Гендузи

Этот молодой талант играет уже очень уверенно. Из него может получится будущая звезда Франции.
«ПСЖ» хочет купить полузащитника «Арсенала» Маттео Гендузи, сообщает Mirror.
По сведениям издания, лондонский клуб готов рассмотреть предложение по трансферу 19-летнего француза в размере 60 миллионов фунтов.
Прошлым летом Гендузи перешел в «Арсенал» из «Лорьяна» за 7 миллионов фунтов.
- В текущем сезоне Гендузи провел 33 матча в составе «Арсенала», забил один гол и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Transfermarkt оценивает хавбека в 20 миллионов евро.