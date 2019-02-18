Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» потребовал у «ПСЖ» 60 миллионов фунтов за Гендузи

    «ПСЖ» хочет купить полузащитника «Арсенала» Маттео Гендузи, сообщает Mirror.

    По сведениям издания, лондонский клуб готов рассмотреть предложение по трансферу 19-летнего француза в размере 60 миллионов фунтов.

    Прошлым летом Гендузи перешел в «Арсенал» из «Лорьяна» за 7 миллионов фунтов.

    • В текущем сезоне Гендузи провел 33 матча в составе «Арсенала», забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает хавбека в 20 миллионов евро.

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2019 08:50
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 16:01

      Этот молодой талант играет уже очень уверенно. Из него может получится будущая звезда Франции.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 18 февраля 2019, 11:05

      Отличная схема от ПСЖ. Дать своему воспитаннику уйти бесплатно в академию Лорьяна, чтобы он затем ушел в Англию и уже оттуда пытаться его выкупить за дикие деньги. Ладно, упустили вы игрока в академию другого клуба. Но раз видите, что талант, почему не заплатить 8, которые Арсенал в итоге выплатил, Лорьяну?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 18 февраля 2019, 10:21

      я сделаю сальто назад если продадут за такие бабки

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 февраля 2019, 10:08

      не единожды удивляюсь,насколько трансферный рынок раздут....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 февраля 2019, 09:42

      За 8 месяцев с момента покупки, цена на пацанчика выросла более чем в 8 раз по мнению боссов "Арсенала".

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11