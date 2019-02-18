«Арсенал» потребовал у «ПСЖ» 60 миллионов фунтов за Гендузи

«ПСЖ» хочет купить полузащитника «Арсенала» Маттео Гендузи, сообщает Mirror.

По сведениям издания, лондонский клуб готов рассмотреть предложение по трансферу 19-летнего француза в размере 60 миллионов фунтов.

Прошлым летом Гендузи перешел в «Арсенал» из «Лорьяна» за 7 миллионов фунтов.