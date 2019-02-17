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    Отец Неймара: «От «Барселоны» не было звонков, это неправда»

    Неймар да Силва Сантос, отец форварда «ПСЖ» Неймара, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в «Барселону».

    Он доволен всем в «ПСЖ», кроме травмы. Есть два человека, которые могут говорить от его лица, и никто из нас не говорил ничего об этом. Кто-то что-то слышал от нас о возвращении в «Барселону»?

    Невозможно, чтобы вокруг такого игрока не было слухов. От «Барселоны» не было звонков, это неправда. Его настоящее в Париже, будущее тоже. Но о будущем сложно говорить, потому что в футболе оно может измениться в любой момент», – цитирует AS Неймара старшего.

    • Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года.
    • Сумма трансфера составила 222 миллиона евро.

    Источник: AS

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    17.02.2019 21:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 11:19

      Игрок с переменчивыми взглядами на жизнь. От него можно ждать что угодно.

      2
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      Рейтинг: +426

      ursosan 17 февраля 2019, 22:26

      Будущее может измениться в любой момент, тем более если человек падкий на деньги

      2
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 17 февраля 2019, 21:45

      На *** нужны посредники,ещё и отец?Сам игрок не умеет коменты давать?позор(((

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