Отец Неймара: «От «Барселоны» не было звонков, это неправда»

Неймар да Силва Сантос, отец форварда «ПСЖ» Неймара, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в «Барселону».

Он доволен всем в «ПСЖ», кроме травмы. Есть два человека, которые могут говорить от его лица, и никто из нас не говорил ничего об этом. Кто-то что-то слышал от нас о возвращении в «Барселону»?

Невозможно, чтобы вокруг такого игрока не было слухов. От «Барселоны» не было звонков, это неправда. Его настоящее в Париже, будущее тоже. Но о будущем сложно говорить, потому что в футболе оно может измениться в любой момент», – цитирует AS Неймара старшего.