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    Санчес: «Атмосфера в «МЮ» при Моуринью была нездоровой»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес рассказал о работе с Жозе Моуринью, тренировавшим команду до 18 декабря.

    «Моуринью – один из лучших тренеров в мире в плане обучения, анализа видео и отношения к определенным вещам. Но у команды было чувство, что сегодня ты можешь выйти на поле, а завтра – нет.

    Иногда я играл, потом пропускал матчи, а затем снова выходил в стартовом составе. Созданная атмосфера была нездоровой», – цитирует чилийца Goal со ссылкой на BBC.

    • За полтора года в «Юнайтед» Моуринью выиграл Суперкубок Англии, Лигу Европы и Кубок страны.
    • У нынешнего и. о. главного тренера Уле-Гуннара Сульшера 11 побед, ничья и поражение.
    • Завтра «МЮ» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка.

    Источник: Goal

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    17.02.2019 18:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 20:54

      Реанимационная бригада работает в клубе и результат на лицо...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 20:09

      11 побед, 1 ничья ,1 поражение. Завтра этот ряд чисел смениться. В какую сторону?

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 февраля 2019, 18:29

      Ты ХРЕНОВО играешь! Моуриньо то тут при чем?

      3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > panmon 17 февраля 2019, 19:05

      рыба гниет с головы!!!кто как ни тренер должен находить место на поле игрокам и накачивать их мотивацией,а блеать???хоть я и не отрицаю того факта,что Санчес уже не тот,но это и не отменяет того факта,что Маур эгоцентричное унылое Г!!!

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      Рейтинг: +29

      Loki15reg. > MU-fanatic 17 февраля 2019, 20:55

      Кубок и супер кубок страны, плюс лига Европы это уже хороший показатель, Моуриньо не плохой тренер, только глупец может его оскорблять, другое дело что он не ужился с командой и поэтому дело не пошло в МЮ и уходить было необходимо

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