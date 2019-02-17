Санчес: «Атмосфера в «МЮ» при Моуринью была нездоровой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес рассказал о работе с Жозе Моуринью, тренировавшим команду до 18 декабря.

«Моуринью – один из лучших тренеров в мире в плане обучения, анализа видео и отношения к определенным вещам. Но у команды было чувство, что сегодня ты можешь выйти на поле, а завтра – нет.

Иногда я играл, потом пропускал матчи, а затем снова выходил в стартовом составе. Созданная атмосфера была нездоровой», – цитирует чилийца Goal со ссылкой на BBC.