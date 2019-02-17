Санчес: «Атмосфера в «МЮ» при Моуринью была нездоровой»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес рассказал о работе с Жозе Моуринью, тренировавшим команду до 18 декабря.
«Моуринью – один из лучших тренеров в мире в плане обучения, анализа видео и отношения к определенным вещам. Но у команды было чувство, что сегодня ты можешь выйти на поле, а завтра – нет.
Иногда я играл, потом пропускал матчи, а затем снова выходил в стартовом составе. Созданная атмосфера была нездоровой», – цитирует чилийца Goal со ссылкой на BBC.
- За полтора года в «Юнайтед» Моуринью выиграл Суперкубок Англии, Лигу Европы и Кубок страны.
- У нынешнего и. о. главного тренера Уле-Гуннара Сульшера 11 побед, ничья и поражение.
- Завтра «МЮ» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка.