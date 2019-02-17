Скоулз: «МЮ» проиграл «ПСЖ», но «ПСЖ» – это топ-команда. Сульшер определенно заслуживает шанса»

Главный тренер «Олдхэма» Пол Скоулз считает, что исполняющий обязанности тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер достоин того, чтобы возглавить манкунианцев на постоянной основе.

«У меня не было бы никаких проблем [с назначением Сульшера на постоянной основе]. Учитывая то, что он сделал в первых 11 матчах, знаю, люди начнут задавать вопросы по поводу поражения. Но это был «ПСЖ».

Это может случиться с самым опытным тренером в мире, потому что «ПСЖ» – топ-команда. Я думаю, Сульшер определенно заслуживает шанса за то, что он сделал», – сказал Скоулз.