Скоулз: «МЮ» проиграл «ПСЖ», но «ПСЖ» – это топ-команда. Сульшер определенно заслуживает шанса»

Первый раз болел последнии 20 минут что бы ни те не другие не забили..
Главный тренер «Олдхэма» Пол Скоулз считает, что исполняющий обязанности тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер достоин того, чтобы возглавить манкунианцев на постоянной основе.
«У меня не было бы никаких проблем [с назначением Сульшера на постоянной основе]. Учитывая то, что он сделал в первых 11 матчах, знаю, люди начнут задавать вопросы по поводу поражения. Но это был «ПСЖ».
Это может случиться с самым опытным тренером в мире, потому что «ПСЖ» – топ-команда. Я думаю, Сульшер определенно заслуживает шанса за то, что он сделал», – сказал Скоулз.
- Сульшер возглавил «МЮ» 19 декабря. В своих первых 11-ти встречах специалист одержал 10 побед и один раз сыграл вничью.
- В 12-м матче под руководством норвежца «Юнайтед» дома проиграл «ПСЖ» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- После 26-ти туров команда занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.