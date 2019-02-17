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    Скоулз: «МЮ» проиграл «ПСЖ», но «ПСЖ» – это топ-команда. Сульшер определенно заслуживает шанса»

    Главный тренер «Олдхэма» Пол Скоулз считает, что исполняющий обязанности тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер достоин того, чтобы возглавить манкунианцев на постоянной основе.

    «У меня не было бы никаких проблем [с назначением Сульшера на постоянной основе]. Учитывая то, что он сделал в первых 11 матчах, знаю, люди начнут задавать вопросы по поводу поражения. Но это был «ПСЖ».

    Это может случиться с самым опытным тренером в мире, потому что «ПСЖ» – топ-команда. Я думаю, Сульшер определенно заслуживает шанса за то, что он сделал», – сказал Скоулз.

    • Сульшер возглавил «МЮ» 19 декабря. В своих первых 11-ти встречах специалист одержал 10 побед и один раз сыграл вничью.
    • В 12-м матче под руководством норвежца «Юнайтед» дома проиграл «ПСЖ» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • После 26-ти туров команда занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Tribalfootball

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    17.02.2019 15:34
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    Комментарии44
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 февраля 2019, 22:47

      Первый раз болел последнии 20 минут что бы ни те не другие не забили..

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 21 февраля 2019, 22:51

      и тебя Серёга поздравляю....уложил шар в лузу...) 3:1 ставил?

      4
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 21 февраля 2019, 22:51

      ДА!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 февраля 2019, 23:03

      Первые 8 пар Саня удачно отыграл, угадал 3 точных счёта, у Серёги 2 и у остальных по одному.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 23:11

      Сандро решил что пора ему со второго не первое место переползать....поступательно коммунист к своей цели двигается)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 февраля 2019, 23:14

      Он удачно 1:1 угадал, никто ничью не ставил на Вильяреал-Спортинг и 3:0 на Арсенале, а на Наполи мы втроём угадали 2:0. В этом батле у всех много очков будет.

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 23:23

      Макс 2:0 девять раз поставил)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 февраля 2019, 23:25

      У меня 8 ))) Забил сходку 18.02.2019г в 14:37.

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 февраля 2019, 21:53

      На бомбардире я был бы уже в фоворе.. тотал больше сыграл уже, Зенит пока в матче ведет..но не в серии так сказать!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 20:59

      Ну что смотрим футбол? Всего доброго,До завтра.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 февраля 2019, 21:51

      Пока, Саша, до завтра.

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 февраля 2019, 20:42

      Завтра до обеда проставлю..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 21 февраля 2019, 20:47

      (с) - завтра до обеда проставлю...

      слова человека уходящего в отпуск)

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 21 февраля 2019, 20:41

      Толика с победой.... Сандро как всегда... второе никому не отдаёт..!!

      6
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 21 февраля 2019, 20:47

      Толя ,поздравляю тебя с победой!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Сварожич 21 февраля 2019, 20:48

      два первых в твоём активе уже есть...больше только у Рубика

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Сварожич 21 февраля 2019, 20:55

      было бы всё же интересно общий рейтинг всех результатов вести.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 февраля 2019, 20:32

      Футбол надо смотреть, а не за компом сидеть..
      Тем более я опять дуркую на Зенит 3-1 ставил..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 21 февраля 2019, 20:34

      Скоро начнём смотреть. Я ещё может выберу пару по интернету.

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 21 февраля 2019, 20:35

      Привет Сереж! Хорошо еще поставил не 2:1. А вот 3:1 это нормально.

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 21 февраля 2019, 20:25

      зигберт (с) - 1985г. Владислав Третьяк. украинский фехтовальщик....

      он точно не клюшкой фехтовал..?

      6
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 21 февраля 2019, 20:34

      Я специально его выписал. Так что это лицо одушевленное и реальный человек ,без прикола.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 21 февраля 2019, 20:21

      зигберт (с) - надеюсь флажок красный с белой полосой. (за неимением оного разрешается государственный флаг италии)

      таше Сандро... тише.... мы тут с тобой в питерской блокаде... взгляни вокруг, они все стены выкрасили в сине - бело - голубой.... красно - белый этот табун топчет без промедления, вместе с теми кто его выбросил)
      мы тут в глубоком подполье...что бы выжить мы должны улыбаться, и согласно корпоративной этике воспевать величие газпрома над всеми....в том числе и над лукойлом...)
      сегодня их "божество" будет на глазах изумлённой публики убивать строптивого янычара... мы тоже будем вставать, и хлопать в ладоши... и только торчащий из кармана красно-белый платок, будет говорить о том что мы не сломлены...)

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 21 февраля 2019, 20:32

      Андрей как всегда в точку. Ведь вот победим сегодня турков и останемся без помидор.

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 21 февраля 2019, 20:38

      тут главное туркам по самые помидоры напихать... южный поток, это след томата, тянущийся в сторону босфора)

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 21 февраля 2019, 20:45

      Ты уж обрисовал все как то с двойным смыслом, я правильно понимаю.

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 21 февраля 2019, 20:52

      уловил Сандро.... нам приходится азбукой морзе здесь разговаривать... иначе операцию " красно - белый троллейбус" провалим к чёртовой матери))

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 19:47

      Добрый вечер всем!

      Родились в этот день.
      1728г. Петр 3. российский император (правил 6 месяцев).
      1904г. Алексей Косыгин. председатель Совета Министров СССР.
      1925г. Алексей Парамонов. Спартак М и сб. СССР 4й Ч СССР ОЧ 1956г.
      1942г. Вера Алентова. киноактриса.
      1943г. Шандор Катона. венгерский футболист ,ОЧ 1964г.
      1949г. Рони Хелльстрем. шведский вратарь ,на ЧМ 1974г. был назван лучшим.
      1957г. Николай Расторгуев. лидер группы Любе.
      1976г. Райан Смит. канадский хоккеист, ОЧ 2002г.
      1985г. Владислав Третьяк. украинский фехтовальщик ,бр. приз. ОИ 2004г.

      1431г. Начался суд над Жанной Д Арк.
      1804г. английский изобретатель Треветик продемонстрировал 1й паровоз.
      1808г. Русско-шведская война ,после которой Финляндия отошла к России.
      1878г. В Нью Хейвене США ,вышла первая телефонная книга на 50 абонентов.
      1920г. Архангельск освобожден от интервентов.
      1931г. В продаже появилось анти похмельное средство Alka Seltzer.

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 21 февраля 2019, 20:00

      Все в ожидании футбола ,поэтому готовятся серьезно и основательно.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 февраля 2019, 20:21

      Привет, Саша, спасибо за инфу. Я вынужден был выйти. Ноут стал тормозить и не грузиться. Решил почиститься и пере загрузиться, так интернет не подключался. 5 раз дрочился, пока выключил и включился через полчаса и всё нормально теперь.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 20:29

      Привет Олег! А я смотрю что то нет и нет. Тоже не знаю сколько мой компьютер еще поработает.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 февраля 2019, 20:33

      Было всё нормально, написал коммент-- не отправляется. Стал в колокольчик заходить -- не открывается. Несколько раз пробовал без толку, решил перезагрузиться, так другие проблемы возникли...

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 20:38

      Ну хорошо еще самому удалось устранить.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 февраля 2019, 20:41

      У меня так иногда бывает, когда ноут зависает и не грузится.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 20:52

      У меня бывает окисляются контакты карты памяти и не загружается. Такое бывает примерно раз в год.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 февраля 2019, 21:01

      Я в этих делах не шарю, работает и работает. Когда-нибудь надо зятю дать, чтобы просмотрел по нему всё , что есть, лишнее убрать, перенастроить и т.д. Ну смотрим, гол уже есть. )))

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 февраля 2019, 13:28

      Привет всем болельщикам футбола и спорта в целом.
      Да баранки в ЛЧ. нарисовались конкретные за 4 первых матча 12 баллов, за оставшиеся 4---нуль!!

      4
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      Рубик Докоян > афоня72 21 февраля 2019, 17:08

      Привет, Серёга. Но сенсация была близка по Шальке. )))

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      Рубик Докоян > афоня72 21 февраля 2019, 17:10

      Я шучу, но по таким прогнозам , если попадаешь, когда ставишь один в обратку всем 4-м, надо бонусный бал давать. Я один поставил на победу Атлетико, все на Юве. Ты один на Шальке, а все на Мансити. )))

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      афоня72 > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 18:23

      да счастье было так близко..

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      Рубик Докоян > афоня72 21 февраля 2019, 18:28

      И у меня на последних минутах добавочного мог быть счёт 2:1, но Бернадески не забил, а Облак отбил летевший почти в него. Это при розыгрыше штрафного, когда Криш ему отыграл, не став бить по воротам. Были и не один момент у Атлетико, могли и 3:0 выиграть. Надесь ответки будут поинтересней у Ливера и Барсы.

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