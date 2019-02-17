Фанатка «Вулверхэмптона» кинула пирог в болельщика «Вест Хэма». Ей на три года запретили посещать стадион

Болельщица «Вулверхэмптона» Джозефина Джонсон в матче 24-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0) кинула кусок пирога в фаната гостей.

44-летняя Джонсон, владеющая абонементом на посещение домашних игр клуба, сначала отрицала вину, но после представленных полицией записей с видеокамер призналась в нарушении.

Пострадавший Роджер Блеззард сказал: «Она выпила две пинты алкоголя и что-то еще из фляги. Думала, что кинуть что-то в другого человека – смешно, но она не хотела кому-то серьезно навредить».

По информации The Sun, фанатку оштрафовали на 300 фунтов стерлингов и запретили посещать стадион до февраля 2022 года.