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    Фанатка «Вулверхэмптона» кинула пирог в болельщика «Вест Хэма». Ей на три года запретили посещать стадион

    Болельщица «Вулверхэмптона» Джозефина Джонсон в матче 24-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0) кинула кусок пирога в фаната гостей.

    44-летняя Джонсон, владеющая абонементом на посещение домашних игр клуба, сначала отрицала вину, но после представленных полицией записей с видеокамер призналась в нарушении.

    Пострадавший Роджер Блеззард сказал: «Она выпила две пинты алкоголя и что-то еще из фляги. Думала, что кинуть что-то в другого человека – смешно, но она не хотела кому-то серьезно навредить».

    По информации The Sun, фанатку оштрафовали на 300 фунтов стерлингов и запретили посещать стадион до февраля 2022 года.

    Источник: The Sun

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    17.02.2019 10:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +644

      кран 17 февраля 2019, 11:46

      кинула...УГОСТИЛА!)))

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