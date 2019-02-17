Журналист Зеленов: «Эльм в ЦСКА в какой-то момент чуть не умер»

Ахинея какая то.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов рассказал, что бывший полузащитника ЦСКА Расмус Эльм, будучи в России, был на грани смерти. У шведа была диагностирована болезнь пищеварительной системы.
«Эльм был одним из самых ценных игроков ЦСКА. Провал заключался в том, что футболист чуть не умер в какой-то момент. Мы общались с тренерами и Евгением Гинером на этот счет. Люди говорили, что, если бы не хроническая тяжелая болезнь шведа, он был бы игроком уровня «Манчестер Юнайтед», – сказал Зеленов.
- Эльм выступал за ЦСКА с 2012 по 2014 год.
- Швед провел за москвичей в РПЛ 47 матчей, забил пять голов.
- Сейчас футболист выступает за шведский «Кальмар».