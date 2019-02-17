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    Журналист Зеленов: «Эльм в ЦСКА в какой-то момент чуть не умер»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов рассказал, что бывший полузащитника ЦСКА Расмус Эльм, будучи в России, был на грани смерти. У шведа была диагностирована болезнь пищеварительной системы.

    «Эльм был одним из самых ценных игроков ЦСКА. Провал заключался в том, что футболист чуть не умер в какой-то момент. Мы общались с тренерами и Евгением Гинером на этот счет. Люди говорили, что, если бы не хроническая тяжелая болезнь шведа, он был бы игроком уровня «Манчестер Юнайтед», – сказал Зеленов.

    • Эльм выступал за ЦСКА с 2012 по 2014 год.
    • Швед провел за москвичей в РПЛ 47 матчей, забил пять голов.
    • Сейчас футболист выступает за шведский «Кальмар».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2019 08:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 14:38

      Ахинея какая то.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 февраля 2019, 14:06

      что то зелёнки много стало тут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 17 февраля 2019, 13:31

      Откуда вообще этот знаток взялся?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 февраля 2019, 12:51

      Здесь многие были на грани смерти. Здесь выживают только русские. И Зеленов это должен знать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 17 февраля 2019, 12:17

      Пить надо меньше

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > сапёр75 18 февраля 2019, 06:48

      шведы пить не умеют, факт)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 17 февраля 2019, 10:49

      Как буд-то Манчестер Юнайтед сейчас это какой-то уровень!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 февраля 2019, 09:03

      Вот если бы Зеленов не болел головой, то он был бы розовый.

      0
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