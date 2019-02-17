Возведение крыши «РЖД-Арены» займет три года

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о проекте крыши стадиона «РЖД-Арена». Она должна появиться через три года.

«Когда появится крыша? Очень волнующая тема, вокруг которой много домыслов. Попытаюсь внести ясность. Для разработки эскизного проекта реновации мы наняли архитекторов, которые проектировали наш стадион в начале 2000-х — Проектный институт Арена. Это специалисты с лучшим опытом в стране в области строительства и реконструкции спортивных объектов.

Они проделали большую работу и ответили, прежде всего, на вопрос о том, возможна ли реконструкция арены в еe текущем состоянии. Ответ: да, возможна. Далее они спроектировали несколько вариантов реконструкции и посчитали ориентировочные сроки и сметы.

Сейчас нужно решить, целесообразен ли такой проект экономически, выделить финансирование — и вперeд! Сколько это может занять времени? От принятия решения до «перерезания ленточки» — около трeх лет. При этом стадион полностью закрываться не будет, трибуны будут закрываться последовательно одна за другой», – написал Геркус.