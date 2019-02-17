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    Возведение крыши «РЖД-Арены» займет три года

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о проекте крыши стадиона «РЖД-Арена». Она должна появиться через три года.

    «Когда появится крыша? Очень волнующая тема, вокруг которой много домыслов. Попытаюсь внести ясность. Для разработки эскизного проекта реновации мы наняли архитекторов, которые проектировали наш стадион в начале 2000-х — Проектный институт Арена. Это специалисты с лучшим опытом в стране в области строительства и реконструкции спортивных объектов.

    Они проделали большую работу и ответили, прежде всего, на вопрос о том, возможна ли реконструкция арены в еe текущем состоянии. Ответ: да, возможна. Далее они спроектировали несколько вариантов реконструкции и посчитали ориентировочные сроки и сметы.

    Сейчас нужно решить, целесообразен ли такой проект экономически, выделить финансирование — и вперeд! Сколько это может занять времени? От принятия решения до «перерезания ленточки» — около трeх лет. При этом стадион полностью закрываться не будет, трибуны будут закрываться последовательно одна за другой», – написал Геркус.

    • Стадион открыт летом 2002 года.
    • Вместимость – 27320 зрителей.
    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

    Источник: Инстаграм Ильи Геркуса

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    17.02.2019 06:15
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    Комментарии47
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 17 февраля 2019, 14:23

      Опять цены на паровоз поднимут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 13:14

      Дурацкий проект ,который лучше не начинать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 17 февраля 2019, 14:01

      Саш тут другие мнения соседствуют ,обоснуй пожалуста....без иронии я..

      2
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 17 февраля 2019, 14:30

      Привет Леш! Нам нужны крытые арены. Тем более в Москве. А здесь обычное расходование денег. Матчи чемпионата начинаются ранней весной ,заканчиваются зимой. Один крытый стадион на всю страну -это мало.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 17 февраля 2019, 14:36

      Я и думал,что крытая,козырьки это вчерашний день...
      ))))или остальное себе в кубышку....)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 17 февраля 2019, 14:49

      При боковом ветре ,даже трибуны может завалить снегом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      ДВС 17 февраля 2019, 10:52

      Даёшь все стадионы РПЛ с крышами, как на Крестовском острове Газпром арена. Тогда по весне и осени месить лужи не придётся, а зимняя пауза не понадобится. РЖД покажи пример в столице!

      3
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > ДВС 17 февраля 2019, 12:37

      Не у всех клубов есть такое мощное гос финансирование как у Зенита,,,,,,так что крыш нам не дождаться,,,у многих просто вопрос стоит как выжить,,,,а ты про крыши,,,,

      2
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > ДВС 17 февраля 2019, 14:25

      Так то оно так, да вот только у половины регионов бюджеты меньше чем крыша этого стадиона.

      2
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      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > slavutiq70 17 февраля 2019, 19:48

      Вообще-то стадион в Питере строили к ЧМ, но вот же теперь Локомотив собирается сам.

      0
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      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > woyser 17 февраля 2019, 19:49

      Так не у всех регионов есть клубы в РПЛ,

      0
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > ДВС 18 февраля 2019, 12:12

      Сегодня одни, завтра другие. Приходят-уходят и из регионов то-же. Тогда надо вообще запретить клубы из регионов и делов то.

      0
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      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > woyser 21 февраля 2019, 19:41

      За что вы так регионы не любите?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 09:10

      Данная реконструкция предусматривает закрытие только трибун для зрителей, а не всего стадиона вместе с полем. От дождя и снега будет укрывать болельщиков и только, а не футбольное поле, футболистам от этой реконструкции не холодно и не жарко. Можно было бы дать техническое задание спецам, возможно ли здесь применить техническое решение по принципу разводных мостов для крыши стадиона.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 09:34

      Решений может быть несколько,вопрос только в цене.Сейчас применяется в основном принцип вантовых мостов.Принцип разводных мостов,сомнительно.Солнечный свет тогда не будет попадать в открытом положении..Скорее раздвижная крыша.

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 17 февраля 2019, 10:12

      Деньги там есть и если решатся на полное сведение крыши, то технари предложат различные варианты. Это будет удобно и комфортно для болельщиков и футболистов в любое время года невзирая на погоду. А крыши-козырьки над трибунами это половинчатое решение и мало что дающее. От холода они не согреют...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 10:20

      Козырьки там уже есть,как на всех современных аренах,на сколько я понял ,они именно раздвижную крышу хотят соорудить ,полностью перекрывающую стадион.

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 17 февраля 2019, 10:26

      Из того как говорит Геркус непонятно полностью закроют или нет. Но раз решаются, то очевидно, что так. Пусть спецы работают, а результат мы потом увидим.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 10:56

      Где то я уже эскизы видел.Полностью перекроют.Иначе бессмысленно.

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 10:59

      Разрешите вмешаться,сэр...Здоровья вам и близким...
      По теме. В Стокгольме построена чертовски уютная ,,FrendsArena,, закрывается полностью.(крыша)
      В 2014 сентябре во время игры пошел дождь(SWE - EST),а потом опять солнце - короче все дело ,,закрыть-открыть,, пол-часа....И впечатление: вроде на воздухе,а вроде в помещении... российские болелы там были...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 17 февраля 2019, 11:04

      Привет, Лёша ! Спасибо, по гуглю про этот стадик, если есть что про него и фото. Было бы желание и должное финансирование, и заказ, а спецы найдут и воплотят техническое решение.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 11:09

      НУ да,приветик...насчет последнего - так этот Герпес или как его там,со своими словами ,по моему разумению,не более,чем отмазка.Дет.сад могут не построить,а на футбол всегда бабки найдутся,а никак иначе.

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      Рубик Докоян > alex1951 17 февраля 2019, 11:12

      Посмотрел в интернете. За 3 года построили и сдали в 2012г. Полная стоимость обошлась в 300млн. евро. Нам такие цены и не снились. Вместимость на футбольных матчах 50т. зрителей, во время концертов 67,5 тыс. зрителей. Вот только он убытки ежегодно приносит, содержать его дорого, а мероприятий на нём видно мало удаётся провести с большой посещаемостью в течение года.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 17 февраля 2019, 11:16

      Или как у нас построили роддом несколько лет назад, большой детсад, а город выкупить не может, денег нет. Всё угрохали на футбольный стадион для Зенита из бюджета города. А теперь просят эти социальные объекты подарить городу. Вот пусть Газпром купит и подарит...

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 11:31

      Убытки?
      Значит хреновые они ,,манагеры,,)))Из России звать надо!
      Этого ,как его,из Ласкового Мая - один концерт и все чики-пики)))))))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 17 февраля 2019, 11:34

      Там на такое зрелище не пойдут. ))) Это у нас на кого хочешь пойдут по тусоваться. Но там проблема очевидная в этом, стадион ведь не клубный.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 11:41

      Чё тут могу сказать про этих?
      Или они сволочи ,или пох исты.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 17 февраля 2019, 11:42

      Это их проблемы и убытки, мы от них в сторонке постоим.

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 11:45

      За 1 эвро билет пойдут)))
      Смотря какой анонс придать...
      Скажем .выступает андер-гроундская группа из России,
      члены ,которой неодкратно наказывались в угол.порядке при деиствующей власти.
      Выйдут на сцену и каааак затянут - Беелыые роозы,бееелые роозы.....шведы и шведки пападают...)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 17 февраля 2019, 11:48

      Они и так там падают от страха постоянно вопя :"Русские идут. "

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 11:54

      я про детский сад.....

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 17 февраля 2019, 11:58

      Уже хрен поймёшь где про что и про кого. Пусть изыскивают внутренние резервы и заслушивают начальника транспортного цеха.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 12:11

      Сегодня ,профилирующее слово ,крыша.
      Что за беда у вас приключилась?
      C университетом,у нас вся пресса на ушах.

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 17 февраля 2019, 12:16

      У нас это ежегодно случается, особенно в центре города. Там узкий тротуар и некуда деться прохожим от падающих сосулек и наледи с крыш. Травмы, увечья и гибель, увы людей. Никто своевременно не чистит, не успевают просто, а только перегораживают проход, обозначая лентой.

      2
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 12:24

      Т.е. Бардак - это не отсутствие порядка,а это такой порядок?

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 17 февраля 2019, 12:29

      Это давняя и печальная традиция здесь. Виновные в лучшем случае отделываются штрафом, условным сроком наказания или увольняются с должности.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 14:33

      Ну это примерно так же, что и стадионы для ЧМ - строили миром, а играть нельзя (аренда не по клубам)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > woyser 17 февраля 2019, 14:40

      Кстати да....В этом мы с корешом убедились ,когда посетили
      ЧМ в Калининграде....Там все предсказывали это....
      Балтика (на которую никто не ходит) ,разве что раздевалки может окупить)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 17 февраля 2019, 09:08

      Че-т больно долго.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > vladik12 17 февраля 2019, 10:50

      Ты бандит?
      Тогда напрягись и прошурши этт
      стремное дело быстрее!
      И ваапще ты вроде из ,,Пищевика,,,
      так что твое дело третье...)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 > alex1951 17 февраля 2019, 12:27

      Почему третье? Мне бы тоже хотелось, чтобы все наши стадионы были максимально модернизированы. Чтоб было приятно ходить на них.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 17 февраля 2019, 08:50

      Манеж нужно в Москве построить тысяч на 15 зрителей,тогда чемпионат РПЛ ,с учётом южных стадионов можно проводить круглый год.Ещё Динамо Москву перевести в Сочи.

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > александр п 17 февраля 2019, 11:11

      Или Сочи перевести в Москву,я за Динамо,я не против)))

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser > александр п 17 февраля 2019, 14:36

      Есть же вроде манеж? Кубок Содружества раньше где играли?

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > woyser 17 февраля 2019, 14:46

      Тем более,постелить там ковёр последнего поколения и всех делов.Какая то шелупонь у нас футболом управляет,не на что не способны кроме воровства.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 февраля 2019, 08:39

      В зимний период времени при такой крыше поле будет мокрое или в
      снегу, а играть и смотреть футбол практически невозможно, так, что
      может быть нецелесообразно проектировать и достраивать стадион.
      Сама мысль очень хорошая, но нужно рассматривать вариант ( если
      это возможно) с полностью закрывающейся крышей.

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 17 февраля 2019, 08:14

      )))))....с точки зрения банальной эрудиции,неужто ,в наше то время,так сложно найти ,,крышу,,?)))))

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