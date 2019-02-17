Да. Она очень сложная.
Соперники - невообразимо сильны.
Уровень чемпионата настолько высок, что дубль ПСЖ обыграет, вероятно, не каждую команду турнира.
Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением об уровне Лиги 1.
«Те, кто считают, что Лига 1 легкая, ошибаются. Здесь физика на более высоком уровне. Выше, чем в Испании. В Испании более техничный стиль, но Лига 1 – это сложно.
Играть против двух линий по четыре двухметровых футболиста – это сложно. Нужно искать решения на поле. Судья контролирует игру, он начальник. Он должен свистеть и защищать любого игрока от контакта», – цитирует Неймара Le10Sport со ссылкой на туб-канал Fui Clear.
- Сейчас Неймар восстанавливается от травмы плюсневой кости.
- В текущем сезоне Лиги 1 игрок провел 13 матчей, забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.