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    Неймар – об уровне Лиги 1: «Те, кто считают ее легкой, ошибаются»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением об уровне Лиги 1.

    «Те, кто считают, что Лига 1 легкая, ошибаются. Здесь физика на более высоком уровне. Выше, чем в Испании. В Испании более техничный стиль, но Лига 1 – это сложно.

    Играть против двух линий по четыре двухметровых футболиста – это сложно. Нужно искать решения на поле. Судья контролирует игру, он начальник. Он должен свистеть и защищать любого игрока от контакта», – цитирует Неймара Le10Sport со ссылкой на туб-канал Fui Clear.

    • Сейчас Неймар восстанавливается от травмы плюсневой кости.
    • В текущем сезоне Лиги 1 игрок провел 13 матчей, забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.

    Источник: Le10Spots

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    17.02.2019 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Sterh 18 февраля 2019, 12:33

      Да. Она очень сложная.
      Соперники - невообразимо сильны.
      Уровень чемпионата настолько высок, что дубль ПСЖ обыграет, вероятно, не каждую команду турнира.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 февраля 2019, 10:46

      она не лёгкая, но легче Примеры или АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 17 февраля 2019, 02:40

      Неее, ветренной

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