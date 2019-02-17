Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением об уровне Лиги 1.

«Те, кто считают, что Лига 1 легкая, ошибаются. Здесь физика на более высоком уровне. Выше, чем в Испании. В Испании более техничный стиль, но Лига 1 – это сложно.

Играть против двух линий по четыре двухметровых футболиста – это сложно. Нужно искать решения на поле. Судья контролирует игру, он начальник. Он должен свистеть и защищать любого игрока от контакта», – цитирует Неймара Le10Sport со ссылкой на туб-канал Fui Clear.