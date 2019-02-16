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    ФИФА может ввести правило для отчисления 400 миллионов клубам, воспитавших игроков

    ФИФА рассматривает реформу с целью вознаграждения клубов, воспитавших футболистов. Об этом сообщает Associated Press News.

    Согласно источнику, ассоциация хочет, чтобы клубы получали по 400 миллионов евро в год, чтобы «удостовериться в адекватном вознаграждении за тренировки игроков».

    С 2001 года действует правило, по которому родные клубы футболистов получают часть от суммы трансферов в рамках компенсации. В ФИФА считают актуальную систему расчетов «слишком сложной и обременительной».

    По статистике за 2018 год, клубы получили лишь десятки миллионов в рамках солидарности за воспитание игроков.

    Источник: Associated Press News

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    16.02.2019 18:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2019, 18:48

      Переведите на русский язык, муть какая-то. Как депутат с бодуна написал.

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      Рейтинг: +729

      deimos88 > DOCTOR PENALTY 16 февраля 2019, 21:05

      Поиграй в фм, там подробно расписано скол ко клубы сейчас получают от трансферов

      0
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY > deimos88 16 февраля 2019, 23:03

      ок, спасибо!

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