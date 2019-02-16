ФИФА может ввести правило для отчисления 400 миллионов клубам, воспитавших игроков

ФИФА рассматривает реформу с целью вознаграждения клубов, воспитавших футболистов. Об этом сообщает Associated Press News.

Согласно источнику, ассоциация хочет, чтобы клубы получали по 400 миллионов евро в год, чтобы «удостовериться в адекватном вознаграждении за тренировки игроков».

С 2001 года действует правило, по которому родные клубы футболистов получают часть от суммы трансферов в рамках компенсации. В ФИФА считают актуальную систему расчетов «слишком сложной и обременительной».

По статистике за 2018 год, клубы получили лишь десятки миллионов в рамках солидарности за воспитание игроков.