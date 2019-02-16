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    Лебедев – об отмене статуса легионеров для белорусов: «Клубы Премьер-лиги резко против»

    Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев информацию о том, что со следующего сезона белорусы перестанут считаться легионерами в российском футболе.

    «Это вопрос, который нужно ещe раз обсудить. Он ставился на исполкоме РФС не так давно и был снят с обсуждения, поскольку однозначной позиции у членов исполкома не было. Клубы РПЛ резко против данного решения, поскольку белорусское гражданство получить проще, чем гражданство России.

    У нас есть много футболистов в РПЛ, которые хотят получить паспорт нашей страны и даже выступать за нашу сборную, но чиновничья волокита по выдаче документов затягивается настолько, что это уже становится неинтересно. Например, Гилерме получал гражданство более двух лет, а Монсону дали гражданство на следующий день. Где этот Монсон сейчас? А футболистам не дают. И, естественно, клубы считают, если белорусы перестанут быть легионерами, то завтра у нас все станут белорусами.

    Пойдeт ли это на пользу нашему футболу? Это дискуссионный вопрос, который, в любом случае, должен решать не министр спорта. Вы можете себе представить, что министр спорта в Испании или земли Бавария обратился в федерацию футбола Испании или Германии с таким вопросом? Это уже является прямым вмешательством, поэтому, считаю, этот вопрос необходимо обсудить в РФС.

    Может случиться так, что африканцы начнут получать гражданство Белоруссии, потому что там это легче сделать. Особенно это может помочь клубам из нижней части таблицы. Денег нет, потому таким образом будут обходить лимит», — сказал Лебедев.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.02.2019 17:24
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +177

      ДениМ 20 февраля 2019, 23:59

      Ну конечно, где "этот Монсон сейчас"? Ты ж депутат целой ГосДумы!!! Можно болтать языком как помелом и даже не уточнить перед этим, что 9 сентября 2018 года Джефф Монсон избран депутатом Совета депутатов городского округа Красногорск. "Да ты кто такой, Монсон? Давай, до свиданья!"
      И эти люди решают судьбы нашего спорта и "запрещают нам ковыряться в носу"...

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 18 февраля 2019, 12:50

      У России свой путь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 февраля 2019, 10:07

      Внук юриста решил, что пора заявить о себе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11242

      alp 16 февраля 2019, 23:26

      Игорь лебедев по меньшей мере вредитель. в худшем случае - ублюдок и провокатор, которого нужно судить за измену родине

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 февраля 2019, 20:37

      Конечно клубы против. Мало того, что благодаря лимиту клубы "кормят" наших пешеходов заоблачными зарплатами, так ещё и белорусов хотят к этому подключить.
      Смысл вообще белорусов подключать? Они играют лучше наших? Может хотят клонировать Глеба?)))
      Вообще - чем мотивирован этот вопрос?

      3
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Владислав Vlad 16 февраля 2019, 22:22

      У нас с белорусами объединенное государство строится если не знал...

      -1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ufos73 16 февраля 2019, 23:44

      Ага. Щас, Лукошенко взял и отдал власть Российскому Президенту.
      Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет Белоруссии и России — «это святое, это икона».
      Лет через надцать может быть, но не сейчас.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Владислав Vlad 17 февраля 2019, 00:28

      У батьки это последний срок, он и сам понимает это, народу поднадоел и опозиция подняла голову... А объединение, с экономической и со многими другими факторами, больше нужно Белоруссии чем России. Объединение, будет для него красивым завершением 30 летнего правления, если не дурак конечно )))

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ufos73 17 февраля 2019, 02:48

      Ни он, ни Путин не могут объединить страны. Только Референдум.
      Крым как пришёл в Россию? Референдум был.)))

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Владислав Vlad 17 февраля 2019, 10:27

      Мы не будем одной страной, мы будем как ЕС одной зоной

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 16 февраля 2019, 20:15

      Откуда Жирик-мелкий это знает? Сам уклонист от службы в армии,профессиональный бездельник, дающий образование своим сынкам в Швейцарии.

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 16 февраля 2019, 20:15

      Так ведь ещё вчера сам Путин на встрече с Лукашенко сказал, что спортсмены из Белоруссии не будут считаться у нас легионерами. Всё! Если Путин сказал, то решение уже на 99% принято. Кто такой Игорь Лебедев, чтобы идти против самого Президента России?

      3
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      ...
      Рейтинг: +388

      R015RK > BRO_football 16 февраля 2019, 21:58

      А путин к нас Царь? Каждое его слово это указ? Пусть в правительстве сначала наведёт порядок этот САМ ПУТИН!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > BRO_football 17 февраля 2019, 00:06

      Если это правда, значит Лебедев - мужественный человек.

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 16 февраля 2019, 19:01

      Такая мразь должна на нарах быть

      5
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      Рейтинг: +67330

      portero 16 февраля 2019, 18:58

      нам таких депутутав куда нить отправить .. на марс лучше всего

      18
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      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > portero 16 февраля 2019, 20:16

      Зачем Марс засорять? В Хохланд!!!

      3
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > portero 17 февраля 2019, 10:06

      В Бразилии гигантский питон проглотил члена парламента. Закупить для России 450 гигантских питонов и выпустить в здание госдумы.

      3
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 16 февраля 2019, 18:48

      Пускай сначала он ответит, почему у депутата Госдумы 3 отеля в управлении в Западной Европе.Позор.

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