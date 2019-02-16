Лебедев – об отмене статуса легионеров для белорусов: «Клубы Премьер-лиги резко против»

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев информацию о том, что со следующего сезона белорусы перестанут считаться легионерами в российском футболе.

«Это вопрос, который нужно ещe раз обсудить. Он ставился на исполкоме РФС не так давно и был снят с обсуждения, поскольку однозначной позиции у членов исполкома не было. Клубы РПЛ резко против данного решения, поскольку белорусское гражданство получить проще, чем гражданство России.

У нас есть много футболистов в РПЛ, которые хотят получить паспорт нашей страны и даже выступать за нашу сборную, но чиновничья волокита по выдаче документов затягивается настолько, что это уже становится неинтересно. Например, Гилерме получал гражданство более двух лет, а Монсону дали гражданство на следующий день. Где этот Монсон сейчас? А футболистам не дают. И, естественно, клубы считают, если белорусы перестанут быть легионерами, то завтра у нас все станут белорусами.

Пойдeт ли это на пользу нашему футболу? Это дискуссионный вопрос, который, в любом случае, должен решать не министр спорта. Вы можете себе представить, что министр спорта в Испании или земли Бавария обратился в федерацию футбола Испании или Германии с таким вопросом? Это уже является прямым вмешательством, поэтому, считаю, этот вопрос необходимо обсудить в РФС.

Может случиться так, что африканцы начнут получать гражданство Белоруссии, потому что там это легче сделать. Особенно это может помочь клубам из нижней части таблицы. Денег нет, потому таким образом будут обходить лимит», — сказал Лебедев.