Игроку молодежной команды «МЮ» Тэйлору диагностировали рак

Защитник молодежной команды «Манчестер Юнайтед», 19-летний Макс Тэйлор смог победить онкологическое заболевание.

Ему успешно провели химиотерапию, и сейчас он проходит курс реабилитации.

«Я хочу поблагодарить клуб, который помогал мне с первого дня. Словами не описать, как в борьбе с болезнью мне помогала семья – моя мать, отчим Мэттью, брат Джордж, моя девушка Лидия и все остальные, это была неоценимая поддержка», – сказал Тэйлор.

Кроме того, он поблагодарил медицинский персонал больницы Кристи, а также девушку по имени Мелисса из благотворительной организации, которая принимала непосредственное участие в его выздоровлении.