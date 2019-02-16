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    Игроку молодежной команды «МЮ» Тэйлору диагностировали рак

    Защитник молодежной команды «Манчестер Юнайтед», 19-летний Макс Тэйлор смог победить онкологическое заболевание.

    Ему успешно провели химиотерапию, и сейчас он проходит курс реабилитации.

    «Я хочу поблагодарить клуб, который помогал мне с первого дня. Словами не описать, как в борьбе с болезнью мне помогала семья – моя мать, отчим Мэттью, брат Джордж, моя девушка Лидия и все остальные, это была неоценимая поддержка», – сказал Тэйлор.

    Кроме того, он поблагодарил медицинский персонал больницы Кристи, а также девушку по имени Мелисса из благотворительной организации, которая принимала непосредственное участие в его выздоровлении.

    • Макс Тэйлор ранее выступал под фамилией Данн.
    • За два предыдущих сезона он сыграл в молодежном первенстве премьер-лиги U-18 лет 27 матчей.
    • Несколько раз он попадал в заявку «МЮ» на матчи Юношеской лиги УЕФА.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    16.02.2019 09:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2019, 17:25

      Серьезное заболевание. Здоровья Максу.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Заработала на машину за д 16 февраля 2019, 13:17

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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 16 февраля 2019, 11:51

      Заголовок написал какой-то умственно отсталый. Макс красавчик, дай Бог каждому иметь надежду, терпение и поддержку в борьбе с такими болезнями.

      5
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Dos_Santos 16 февраля 2019, 20:17

      Ты сам умственно отсталый

      -1
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