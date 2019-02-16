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    Le Parisien: У Рабьо есть договоренность с «Барселоной» о том, что он заменит Ракитича

    Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо планирует летом стать игроком «Барселоны».

    У 23-летнего француза есть договоренность с каталонским клубом.

    Обе стороны уже согласовали зарплату, бонусы и будущую роль Рабьо в «Барселоне». Адриен будет выступать за сине-гранатовых на позиции левого центрального полузащитника и заменит в команде 30-летнего хорвата Ивана Ракитича, который покинет «Барсу» по окончании сезона-2018/19.

    Действующий контракт 23-летнего полузащитника с «ПСЖ» истекает летом 2019 года и продлен не будет. Руководство парижан не смогло договориться с Рабьо, после чего перевело его во вторую команду. Летом хавбек станет свободным агентом.

    • Рабьо является воспитанником «ПСЖ».
    • Он провел за парижан 227 матчей, забив в них 24 мяча и отдав 17 голевых передач.

    Источник: Le Parisien

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    16.02.2019 07:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2019, 17:13

      Сам то Рабью похоже не понимает в какой команде будет играть.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 16 февраля 2019, 16:14

      Надо подписывать оттуда в Челси либо Ракитича, что предпочтительней, либо Видаля. Игрок с уровнем необходим в центр.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 февраля 2019, 13:33

      ваню надо оставлять ! Надо убирать видаля !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 09:53

      У Рабьо и его мамы-агента семь пятниц на неделе. Они уже не помнят где, с кем и как договаривались...

      7
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