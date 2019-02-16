Le Parisien: У Рабьо есть договоренность с «Барселоной» о том, что он заменит Ракитича

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо планирует летом стать игроком «Барселоны».

У 23-летнего француза есть договоренность с каталонским клубом.

Обе стороны уже согласовали зарплату, бонусы и будущую роль Рабьо в «Барселоне». Адриен будет выступать за сине-гранатовых на позиции левого центрального полузащитника и заменит в команде 30-летнего хорвата Ивана Ракитича, который покинет «Барсу» по окончании сезона-2018/19.

Действующий контракт 23-летнего полузащитника с «ПСЖ» истекает летом 2019 года и продлен не будет. Руководство парижан не смогло договориться с Рабьо, после чего перевело его во вторую команду. Летом хавбек станет свободным агентом.