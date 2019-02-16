Сульшер: «У нас нет паники из-за поражения от «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что его команда легко оправилась после поражения от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В этом клубе нужно быстро приходить в себя после неудач. Перед нашей командой всегда будут стоять вызовы, выездной матч против «Челси» – один из самых сложных. Нужно убедиться, что в следующие два или три дня мы будем хорошо тренироваться, и тогда мы будем готовы к матчу в понедельник.

Мы не будем паниковать из-за поражения от «ПСЖ». Наш настрой не изменился. Нам нужно работать так, как мы и планировали», – заявил норвежец.