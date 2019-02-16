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    Сульшер: «У нас нет паники из-за поражения от «ПСЖ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что его команда легко оправилась после поражения от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «В этом клубе нужно быстро приходить в себя после неудач. Перед нашей командой всегда будут стоять вызовы, выездной матч против «Челси» – один из самых сложных. Нужно убедиться, что в следующие два или три дня мы будем хорошо тренироваться, и тогда мы будем готовы к матчу в понедельник.

    Мы не будем паниковать из-за поражения от «ПСЖ». Наш настрой не изменился. Нам нужно работать так, как мы и планировали», – заявил норвежец.

    • Кубковый матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» состоится 18 февраля. Начало встречи в 22:30 по московскому времени.
    • В АПЛ команда идет четвертой.
    • Сульшер возглавил клуб в декабре.

    Источник: Официальный сайт «МЮ»

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    16.02.2019 07:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2019, 17:10

      После таких поражений не каждая команда приходит в себя.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 февраля 2019, 15:10

      Главное Санчеса держать подальше от основы, учитывая травмы Марсьяля и Лингарда, дела плохи... Лучше уж тогда Мату или Фреда наигрывать, чем безвольного чилийца, который уже раз в год выстрелил, забив Арсеналу...

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 февраля 2019, 08:05

      разумеецца, хде паника, нет никокой паники)
      а если серьёзно, то, может паники и нет, но нет и плана, как пройти дальше, что-то мне это подсказывает.

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