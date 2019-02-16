Бакаев: «К матчу с ЦСКА «Арсенал» будет в лучшей форме»

Полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев оценил исход товарищеского матча против белорусского «Торпедо-БелАЗ» (0:2). Игрок заверил, что к возобновлению чемпионата России туляки будут в лучшей форме.

«Пропустили мячи из-за ошибок, не доигрывали моменты, не реализовывали у чужих ворот. Вот и вся проблема. Нагрузка вчера была серьeзная, но не хочу говорить, что в этом причина. Были наши глупые ошибки, и не нагрузки тому виной.

Физически мы хорошо готовы, осталось идеально подойти к ЦСКА, в чeм нам помогут тренеры… К ЦСКА подойдeм в лучшей форме, избежим ошибок и будем свои мячи забивать», – сказал Бакаев.