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    Бакаев: «К матчу с ЦСКА «Арсенал» будет в лучшей форме»

    Полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев оценил исход товарищеского матча против белорусского «Торпедо-БелАЗ» (0:2). Игрок заверил, что к возобновлению чемпионата России туляки будут в лучшей форме.

    «Пропустили мячи из-за ошибок, не доигрывали моменты, не реализовывали у чужих ворот. Вот и вся проблема. Нагрузка вчера была серьeзная, но не хочу говорить, что в этом причина. Были наши глупые ошибки, и не нагрузки тому виной.

    Физически мы хорошо готовы, осталось идеально подойти к ЦСКА, в чeм нам помогут тренеры… К ЦСКА подойдeм в лучшей форме, избежим ошибок и будем свои мячи забивать», – сказал Бакаев.

    • Игра с ЦСКА запланирована на 2 марта.
    • Туляки в таблице идут 11-ми.
    • Бакаев в текущем сезоне провел 15 матчей в РПЛ, забил пять голов.

    Источник: Официальный сайт болельщиков «Арсенала»

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    16.02.2019 01:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2019, 16:46

      Всем придется играть с чистого листа.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 16 февраля 2019, 06:17

      И ещё в зону ЛЕ войдете)))

      0
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