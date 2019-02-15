Кверквелия – о приходе Кварацхелии в «Локомотив»: «Один грузин хорошо, два – еще лучше!»

Сёмин хор собирает ?
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал приход в клуб своего соотечественника Хвичи Кварацхелии. Он арендован у «Рустави».
«Один грузин – хорошо, а два – еще лучше!» – сказал игрок.
- В сезоне-2018 Кварацхелия провел за «Рустави» пять матчей и забил один гол.
- В активе Кварацхелии выступления за молодежные сборные Грузии U17 (20 встречи и 15 мячей) и U19 (пять матчей и два гола).
- «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
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— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 15 февраля 2019 г.