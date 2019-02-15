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    Кверквелия – о приходе Кварацхелии в «Локомотив»: «Один грузин хорошо, два – еще лучше!»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал приход в клуб своего соотечественника Хвичи Кварацхелии. Он арендован у «Рустави».

    «Один грузин – хорошо, а два – еще лучше!» – сказал игрок.

    • В сезоне-2018 Кварацхелия провел за «Рустави» пять матчей и забил один гол.
    • В активе Кварацхелии выступления за молодежные сборные Грузии U17 (20 встречи и 15 мячей) и U19 (пять матчей и два гола).
    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    15.02.2019 20:44
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 февраля 2019, 02:41

      Сёмин хор собирает ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 16 февраля 2019, 01:22

      Один грузин – хорошо, а два – еще лучше....
      ... а 11 грузинов - вообще кутаисское Торпедо получится))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 16 февраля 2019, 00:13

      А три-банда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 22:22

      Будут ли выпускать его в состав?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 15 февраля 2019, 20:45

      Какая разница, сколько грузинов, если ты все равно закончишь в середине таблицы?

      0
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