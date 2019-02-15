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    Нойер восстановился от травмы и сможет сыграть с «Ливерпулем»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер готов вернуться на поле. 32-летний футболист восстановился после травмы руки, полученной 1 февраля.

    «Медицинский департамент дал зеленый свет. Я готов», – сказал Нойер.

    Таким образом, капитан «Баварии» сможет принять участие в ближайших матчах команды. Сегодня в 22:30 по московскому времени мюнхенцы в гостях сыграют с «Аугсбургом» в рамках 22-го тура Бундеслиги, а 19 февраля встретятся с «Ливерпулем» в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.

    • В текущем сезоне Нойер провeл 28 матчей в составе «Баварии» и пропустил в них 25 голов.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    15.02.2019 20:07
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 февраля 2019, 17:57

      Все равно у вас мало шансов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 22:06

      Одним только своим видом Нойер придает уверенность команде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 20:19

      Перед ответкой с Ливером сегодня надо размяться Нойеру.

      2
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