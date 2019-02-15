Нойер восстановился от травмы и сможет сыграть с «Ливерпулем»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер готов вернуться на поле. 32-летний футболист восстановился после травмы руки, полученной 1 февраля.

«Медицинский департамент дал зеленый свет. Я готов», – сказал Нойер.

Таким образом, капитан «Баварии» сможет принять участие в ближайших матчах команды. Сегодня в 22:30 по московскому времени мюнхенцы в гостях сыграют с «Аугсбургом» в рамках 22-го тура Бундеслиги, а 19 февраля встретятся с «Ливерпулем» в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.