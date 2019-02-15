Журналист Шеррье: «Спортивный арбитражный суд примет решение в пользу «ПСЖ» по делу о нарушении ФФП»

Посмотрим что вынесет суд.
Вскоре Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) должен вынести решение по делу «ПСЖ». УЕФА во второй половине 2018 года попросил организацию проверить, соответствует ли французский клуб нормам финансового фэйр-плей.
Журналист Солен Шеррье располагает информацией, что решение будет в пользу «ПСЖ»: клуб нарушений не допускает.
- За «ПСЖ» выступает самый дорогостоящий футболист мира – Неймар.
- В текущем десятилетии парижане не проходили в Лиге чемпионов дальше 1/4 финала.
- Клуб сейчас лидирует в Лиге 1.
Источник: Твиттер Солена Шеррье
Шеррье - представитель французского издания Le Journal du Dimanche. Аудитория в твиттере - более 1700 подписчиков. В период с 2008 года журналист сделал более 4000 постов.