Журналист Шеррье: «Спортивный арбитражный суд примет решение в пользу «ПСЖ» по делу о нарушении ФФП»

Вскоре Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) должен вынести решение по делу «ПСЖ». УЕФА во второй половине 2018 года попросил организацию проверить, соответствует ли французский клуб нормам финансового фэйр-плей.

Журналист Солен Шеррье располагает информацией, что решение будет в пользу «ПСЖ»: клуб нарушений не допускает.