Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Журналист Шеррье: «Спортивный арбитражный суд примет решение в пользу «ПСЖ» по делу о нарушении ФФП»

    Вскоре Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) должен вынести решение по делу «ПСЖ». УЕФА во второй половине 2018 года попросил организацию проверить, соответствует ли французский клуб нормам финансового фэйр-плей.

    Журналист Солен Шеррье располагает информацией, что решение будет в пользу «ПСЖ»: клуб нарушений не допускает.

    • За «ПСЖ» выступает самый дорогостоящий футболист мира – Неймар.
    • В текущем десятилетии парижане не проходили в Лиге чемпионов дальше 1/4 финала.
    • Клуб сейчас лидирует в Лиге 1.

    Источник: Твиттер Солена Шеррье

    Шеррье - представитель французского издания Le Journal du Dimanche. Аудитория в твиттере - более 1700 подписчиков. В период с 2008 года журналист сделал более 4000 постов.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 22:01

      Посмотрим что вынесет суд.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 19:54

      Дождёмся решения суда и его мотивировочную и резолютивную часть. Надеюсь, что её опубликуют, а не чьи -то домыслы и предположения в твиттере...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 15 февраля 2019, 19:43

      Шейхи и туда занесли.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11